Muore d’infarto a 42 anni mentre gioca in casa con la figlia di cinque

Un infarto improvviso domenica scorsa ha stroncato la vita di Damiano Perale, 42 anni, residente a Vetrego mentre si trovava in casa assieme alla figlia di cinque anni con cui, come sempre, giocava dopo pranzo.

La compagna, Elena, che si trovava al piano di sopra dell'abitazione ha sentito un tonfo ed è subito scesa a prestare soccorso ma per Damiano non c'era già più nulla da fare, inutili si sono rivelati i tentativi di rianimarlo da parte della donna e dei sanitari subito accorsi.

Oltre alla compagna e alla figlia, lascia anche la mamma Paola e la sorella Chiara, nota giornalista e presentatrice televisiva. Il padre, l'architetto Paolo era mancato cinque anni fa.

Lavorava nella sede di Trebaseleghe dell'impresa di materiali edili Epiù dove rivestiva ruoli di responsabilità nel settore vendite.

Damiano era una persona in salute e non soffriva di disturbi particolari. Proprio per questo, su richiesta della famiglia verrà effettuata l'autopsia sul corpo del congiunto che verrà effettuata domani anche per capire se celasse qualche patologia occulta.

I funerali, previsti per venerdì 8, slitteranno pertanto a data da destinarsi.

“Era una persona onesta, pulita, socievole” lo ricorda la sorella Chiara “aveva tanti amici, aiutava tutti, sempre disponibile. Innamorato della sua famiglia, era una persona molto semplice. Come fratello, nonostante la differenza di età, lui c'è sempre stato.”

Anche la compagna lo descrive come “papà e compagno premuroso, faceva qualsiasi cosa per la famiglia, un lavoratore instancabile, leale, onesto, giocava sempre con la piccola ed era sempre presente.”