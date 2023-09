Inseguimento a tutto gas in Bacino San Marco. Preso, era ubriaco

Alcuni pensavano fossero le riprese di un film, ma quello sfrecciare di barche a tutto gas in Bacino San Marco era tutto vero.

Polizia e capitaneria di porto all’inseguimento di un catamarano che non si era fermato all’intimazione dell’alt imposto per evidente navigazione pericolosa.

Gli agenti, infatti, avevano osservato che durante la navigazione la barca a due scafi faceva evoluzioni pericolose e manovre azzardate non rispettando le basilari regole da diporto, attraversando a zig zag le bricole riservate all’ormeggio degli yacht e tentando in ogni modo di rendere difficoltosa la navigazione dei natanti al suo inseguimento.

Ciò nonostante l’imbarcazione fuggitiva veniva raggiunta presso un cantiere navale alla Giudecca dove il conducente veniva sottoposto a controllo. L’uomo veniva identificato e dimostrava da subito di aver alzato il gomito in quanto manifestava difficoltà a camminare e a parlare, pronunciando frasi senza senso davanti ai poliziotti.

Per questo gli agenti gli hanno chiesto di sottoporsi all’accertamento alcolemico mediante etilometro e rilevazione di alcol nel sangue, che rifiutava.

Per questo veniva multato per i reati commessi in materia di navigazione a cui si è aggiunta un’ulteriore sanzione in quanto il catamarano navigava senza certificato di assicurazione a bordo. Dovrà pagare complessivamente oltre 5.000 euro di sanzione amministrativa.