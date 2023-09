Fa il massaggio cardiaco, guardiano al Merville salva la vita a un 53enne

Guardiano del grattacielo Merville salva in extremis con un massaggio cardiaco un 53enne proprietario di seconda casa colpito da infarto davanti alla moglie. L’arresto cardiocircolatorio è avvenuto domenica sera poco dopo le 20 nei pressi del civico 17 di via del Gabbiano.

«Avevo da poco finito il turno al residence Merville» racconta Giorgio Seminara, 55 anni, custode e bagnino nella struttura residenziale «e stavo rientrando in bici nel mio alloggio, quando ho notato un uomo in evidente difficoltà tentare di rientrare in un condominio per poi accasciarsi a terra privo di sensi».

Seminara ha un passato di soccorritore della Croce Rossa ed in quel frangente ha compreso subito la situazione disperata. «Mi sono sentito di intervenire per aiutarlo», racconta il custode, «mi sono qualificato ed ho iniziato a praticargli un massaggio cardiaco assieme alla moglie che mi ha supportato seguendo il ritmo all’unisono mentre chiamava il 118. Non ci siamo dati per vinti ed abbiamo insistito per 6 minuti senza interruzione fino a consegnarlo agli operatori sanitari, fra cui un medico dell’ambulanza che mi ha ringraziato per averlo tenuto in vita fino al suo arrivo».

Il 53enne è stato poi ricoverato d’urgenza nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Mirano dove si trova tuttora. I famigliari dell’uomo colpito da infarto hanno voluto tenersi in contatto col suo salvatore per poterlo ringraziare vivamente della sua prontezza.

Il custode del Merville, Paolo Seminara, non è nuovo a salvataggi di turisti in extremis: nel 2019 nel ruolo di bagnino sulla spiaggia di Cavallino-Treporti si rese protagonista del salvaggio record di sette bagnanti in una sola giornata.