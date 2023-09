Mira, lasciano i bidoni sul marciapiedi: commercianti multati

I commercianti di Piazza Mercato a Oriago collocano i bidoni della spazzatura sopra i marciapiedi perché non sanno dove metterli e si beccano multe da 220 euro ciascuno dalla polizia municipale.

Scatta così la protesta degli esercenti. «Se non verrà trovata una soluzione in tempi rapidi nel giro di una decina di giorni siamo pronti a bloccare il traffico in piazza Mercato, in via Risorgimento e anche sulla Brentana», si sfogano. «In questi giorni», spiega Giacomo Silvestri titolare del ristorante “Incontri Divini” e Antonio Sbrogiò della caffetteria in piazza Mercato, «ci sono arrivate le sanzioni degli accertamenti fatte dalla polizia locale. Non era mai successo: una decina di esercenti sono stati multati. Ora è arrivata la prima sanzione, ma non escludiamo ce ne siano altre in arrivo, è una situazione inaccettabile. È da anni che il Comune è a conoscenza del fatto che non ci sono spazi adeguati per collocare i bidoni della raccolta dei rifiuti».

Dopo l’esposto dei residenti

Nella passata amministrazione, sempre guidata dal sindaco Marco Dori, il problema era conosciuto ma la polizia locale non era intervenuta. Qualche mese fa alcuni cittadini hanno presentato un esposto al Comune sulla pericolosità dei bidoni sopra i camminamenti ed il Comune è stato costretto ad intervenire.

«È da mesi che segnalo al sindaco», dice Silvia Rigato titolare della tabaccheria in Piazza Mercato, «che non ho spazio per mettere i bidoni. Li metto appena fuori del mio negozio».

A dar man forte ai commercianti c’è Enrico Carlotto ex candidato sindaco alle ultime elezioni comunali con la lista “Nova Mira”. «I commercianti sono esasperati e hanno ragione», dice, «ho io stesso informato il sindaco della situazione 5 mesi fa: aveva detto che trovava una soluzione».

Una risposta arriva da Dori. «Purtroppo», sottolinea il sindaco, «le sanzioni sono il frutto degli accertamenti necessari anche dopo un esposto da parte di terzi, che segnalava il degrado e la presenza di molti bidoni dei rifiuti che prima non c’erano. Stiamo cercando, con gli uffici, di trovare un’area alternativa da destinare a quanti hanno i requisiti per lasciare il bidone in strada. Convocherò a breve una riunione con gli interessati».