Incontro con il prefetto in via Piave. I residenti: «Qui siamo in guerra»

In centinaia martedì pomeriggio hanno invaso i giardini di via Piave per partecipare all'incontro con il prefetto Michele Di Bari, il questore Gaetano Bonaccorso, il capo della polizia locale, comandanti di guardia di finanza e carabinieri, il direttore generale dell'Usl.

In mezzo ai giardini era stato allestito un tavolo per le autorità. Il prefetto ha promesso interventi ancora più capillari, ha annunciato un censimento delle case occupate abusivamente e un nuovo protocollo di vicinato che firmerà col sindaco. Il prefetto ha promesso che "La sfida andrà vinta". Che le forze dell'ordine ce la metteranno tutta.

"Noi siamo venuti qui, non è stato facile, ci abbiamo messo la faccia. Tutti avete detto che le forze dell'ordine ci sono ma le norme vanno cambiate. Noi lo proporremo perché solo con voi e insieme possiamo conquistare la credibilità del quartiere.

É vero che dopo l'ennesimo furto o chiamata alla polizia c'è lo sconforto. Ma qui lo Stato, ripeto, ci mette la faccia. Noi dobbiamo sapere che i cittadini possono e devono collaborare con lo Stato in una cornice di sicurezza e legalità.

Vogliamo mettere in mano ai cittadini la possibilità di essere protagonisti della sicurezza. So che le critiche sono frutto di esasperazione, perché amate questo quartiere".

"Noi siamo in guerra", gli ha fatto eco un residente, "questo quartiere va trattato come se fossimo sotto le bombe".

Ha parlato una donna disabile aggredita, un uomo minacciato con una siringa, un supplente del Sud che ha raccontato come a Mestre non si senta in Italia. "I miei colleghi non mi vogliono neanche accompagnare a casa la sera pur di non venire qui".