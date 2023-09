Caro-mensa scolastica, a Portogruaro la protesta dei genitori: «Paghiamo troppo»

Il commissario straordinario Iginio Olita ha deciso di fissare per venerdì prossimo, in municipio a Portogruaro, l’incontro richiesto dalle mamme che hanno spedito una lettera in cui contestano gli aumenti delle tariffe della mensa scolastica.

Si parla di almeno 70 centesimi a pasto, una cifra che mette in crisi il welfare delle famiglie.

«Sono molto attento alle esigenze di questi genitori e ho chiesto agli uffici di lavorare sugli interventi che il Comune di Potogruaro potrà adottare da qui ai prossimi giorni» ha spiegato Olita «voglio venire incontro alle famiglie che sostengono le spese per i loro figli studenti.

È un tema delicato a cui tengo molto. Il sostegno per queste famiglie non deve mancare.

L’amministrazione sono sicuro interverrà, quanto prima, non solo sul sostegno nelle spese della mensa, ma anche su altre importanti questioni economiche».

La disponibilità del commissario arriva qualche giorno dopo l’accorata lettera del gruppo di mamme che ha deciso di muovere le acque, a pochi giorni dall’inizio delle lezioni. La missiva, firmata da quasi 50 persone, recita così.

«Siamo un gruppo di genitori di alunni e studenti degli Istituti Comprensivi Bertolini e Pascoli del Comune di Portogruaro. Le scriviamo in qualità di rappresentanti della quasi totalità delle classi che usufruiscono del servizio di mensa scolastica. Siamo rimasti negativamente colpiti – spiegano le numerose rappresentanti – dalla delibera 80 del 16 agosto scorso, con la quale sono state approvate le nuove tariffe dei servizi scolastici».

E ancora: «Ci interessa sottoporre alla sua attenzione il servizio di mensa: il costo del buono pasto è passato da 4,10 euro a 4, 80 euro». I rincari, per le mamme, non sono giustificabili in alcuna maniera.

«Crediamo che questo rincaro, anche alla luce della qualità e varietà del menù proposto ai bambini e ragazzi, sia davvero eccessivo, soprattutto in un momento in cui le famiglie già si trovano a fronteggiare innumerevoli rincari, dai beni alimentari ai carburanti.

Crediamo che un Comune importante come Portogruaro possa trovare delle soluzioni per aiutare maggiormente le famiglie nell’affrontare spese, come quella della mensa scolastica dei figli, che sono di fatto inevitabili».