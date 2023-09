Don Trevisiol, l’ultimo dono: un lascito di 100 mila euro all’associazione Il Prossimo

Don Armando Trevisiol, prima di morire, ha donato 100 mila euro all’associazione Il Prossimo per sostenere i futuri progetti e iniettare nuova linfa vitale nelle attività caritative cui teneva. La notizia è stata resa nota nelle scorse ore, e forse sarà solo una delle tante “sorprese” che il compianto presidente onorario della Fondazione Carpinetum riserverà nel prossimo futuro a quanti seguiranno la sua opera.

Il fondatore dei Don Vecchi, infatti, in qualità di presidente onorario della Fondazione Carpinetum, prima dell’estate, nel mentre le sue condizioni di salute peggioravano ha fatto una corposa donazione all’associazione Il Prossimo Odv per sostenere il Centro.

«Una cifra», spiega Edoardo Rivola, vicepresidente della Fondazione, «da utilizzare in parte per l’acquisto di alimentari a cui teneva moltissimo; in parte per allestire il piano terra e comperare il mobilio del futuro Centro dedicato ai servizi alla persona, quello che sarà battezzato Don Vecchi 9». Una sorta di “posa” della prima pietra, un dono del sacerdote, da vivo, perché le sue attività proseguano senza intoppi.

Lunedì alle 18. 30, nella chiesa di Carpenedo, sarà celebrata la messa di suffragio a un mese esatto dalla morte di don Armando Trevisiol. Dopo la celebrazione, in patronato, ci sarà un breve momento conviviale, cui potrà partecipare chi non ha potuto essere presente in agosto. È attesa anche la presenza del sindaco, Luigi Brugnaro.

Lunedì il Comitato Progetto Comune ha inoltrato al Consiglio comunale di Venezia un documento con le proposte per ricordare don Trevisol. Nella nota Maria Laura Faccini, fa presente che all’appello hanno risposto 568 persone fisiche e 27 realtà associative. Tra le proposte quella di trasformare Piazza Carpenedo in Piazza don Armando Trevisiol, dedicare al fondatore dei Don Vecchi l’area di accesso al cimitero di Mestre – essendo stato per anni responsabile della pastorale del lutto – e ancora cambiare la denominazione della Rotonda Garibaldi in Rotonda don Armando Trevisiol.

Qualcuno ha proposto di cambiar nome a piazzale Cialdini. Né la Fondazione Il Prossimo che gestisce il Centro di solidarietà cristiana Papa Francesco, né la Fondazione Carpinetum, hanno sottoscritto il documento.