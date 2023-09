Venezia, taxi acquei obiettivo delle bande. È un’ondata di furti in laguna

Non si ferma l’ondata di furti e danneggiamenti contro i taxi acquei. Diversi i casi denunciati negli ultimi giorni, sia a Venezia in zona Giglio (ma anche in zona ferrovia e piazzale Roma) che al Lido, in quest’ultimo caso sempre nel canale tra via Zeno e via Loredan.

Almeno cinque i tentativi di furto, di cui quattro andati a segno, che si aggiungono alle decine di casi tra luglio e agosto. In un caso, è stato addirittura ritrovato in zona San Marco una borsa rubata in una barca con all’interno due piccoli ventilatori e dei medicinali.

Nel caso dei furti del Lido, un ladro è stato anche registrato dalle telecamere di sorveglianza posizionate su alcune abitazioni e dirette proprio sul canale.

«I carabinieri stanno svolgendo un’indagine», spiega Manuel Tiffi di Venezia Turismo, «speriamo che questi malviventi vengano assicurati alle forze dell’ordine. In molti casi vengono colpiti gli stessi mezzi più volte. Ora molti tassisti stanno pensando di passare la notte in barca per cogliere sul fatto gli autori».

I furti con danneggiamento sono iniziati tra giugno e luglio nella darsena dove i tassisti lasciano le barche al Tronchetto. I ladri o avevano rotto le portiere che chiudono l’accesso alla cabina, hanno messo sottosopra un tutto e poi forzato il cassetto dove i tassisti tengono la radio e il lettore del pos.

Successivamente sono passati alle imbarcazioni lasciate in piazzale Roma e anche in questo caso hanno rotto cassetti e portiere, hanno rovistato un po’ ovunque senza prendere nulla. I continui episodi, però, non lasciano tranquilli i tassisti che ora sperano che le indagini delle forze dell’ordine arrivino a scoprirei responsabili.