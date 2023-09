Spinea, Matteo Dei Rossi è campione del mondo nella spada con la spalla lussata

Matteo Dei Rossi conquista il suo primo oro individuale. Lo spinetense ha centrato la vittoria nella gara di spada A nella prova di Coppa del mondo di scherma paralimpica a Busan, in Corea. Una grande vittoria per Dei Rossi che il giorno prima aveva centrato il bronzo nella sciabola.

L’atleta di Spinea, tesserato per la scherma Treviso, è entrato in gara nel tabellone dove ha sconfitto il tedesco Cursiffen per 15-4. Negli ottavi ha battuto l’ucraino Demchuk 15-7, mentre. nei quarti ha vinto su Edoardo Giordan per 15-9. In semifinale Dei Rossi è partito a razzo, e dopo l’8-0 iniziale, ha gestito e vinto il match contro il polacco Pender 15-9. Una finale senza storia ha permesso al classe’95 di vincere la sua prima prova di Coppa del Mondo grazie al 15-5 sul francese Platania Parisi.

«Mi sono svegliato con la carica del bronzo ottenuto in sciabola - racconta Dei Rossi - anche se non avevo dormito, essendo già partito da casa con un risentimento alla spalla sinistra del braccio armato. Vincere l’oro in coppa del mondo è una sensazione unica. Oggi (domenica 3 settembre, ndr) è andato tutto bene, ho trovato la giusta giornata ed avevo la mente libera, ho dovuto lavorare di tattica e molto mentalmente. Nella finale ho anche dovuto superato lo stress della lussazione alla spalla».

«Ora mi godo il momento, devo recuperare meglio la spalla in vista dei Mondiali di Terni ad ottobre. Sono contento perché era molto che aspettavo il gradino più alto del podio, anche se lo avevo già assaporato più volte a squadre, l’individuale è tutt’altra cosa».