Mestre, il prefetto incontra i residenti ai giardinetti di via Piave

Il prefetto, Michele Di Bari, martedì 5 settembre alle 18 incontrerà le associazioni e i comitati di cittadini in via Piave, ai giardinetti, in una delle zone più calde della città.

La settimana scorsa il prefetto si era recato al Coffe Break, il locale di Ernesto Rosapepe che si affaccia su via Piave, punto di riferimento per i cittadini dove alcune settimane fa una dipendente era stata aggredita da uno spacciatore della zona.

Con lui c’era Gianpaolo Conte, portavoce dei residenti, che nonostante le difficoltà e i rischi cui si sottopone, continua a segnalare quello che non va nella zona: dai giardinetti che si stanno nuovamente riempiendo di sbandati, alle giostrine di piazzale Bainsizza piene di siringhe.

Il prefetto ha preso contatti con i residenti e ha annunciato che martedì all’incirca alle 18, sarà nuovamente a Mestre e incontrerà lui stesso i cittadini ai giardinetti di via Piave.

Saranno posizionate delle sedie, per fare in modo che ci si possa sedere e invitata a partecipare la popolazione, specialmente la parte più attiva che ha a cuore i problemi della città e delle aree “rosse”.

«Abbiamo concordato di avere un incontro con la cittadinanza mestrina», scrive Conte, «alla luce anche dei recenti controlli del territorio da parte delle forze di Polizia e Carabinieri. Già in occasione dello scorso incontro, a fine agosto, avevo avuto un colloquio col prefetto che si era detto disponibile a tornare per incontrarci».

All'incontro è prevista anche la partecipazione della comunità bengalese.

«Tra le proposte che verranno proposte c’è quella "di concentrare i tossicomani in un'area disabitata, al di fuori del centro, presidiata da forze dell'ordine e ambulanze. L'incontro non sarà connotato politicamente né vedrà la partecipazione di comitati, con la sola eccezione del gruppo di quartiere di via Piave».

Sicurezza in primo piano, dunque, sulla scorta di quanto stabilito finora dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ma anche dialogo e ascolto degli stessi cittadini che ogni giorno nell’area di via Piave ci vivono e ci devono lavorare, confrontandosi con problemi e disagi, e che continuano a segnalare quello che non va.