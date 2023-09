Donna mette in fuga gli scippatori. Al Lido di Jesolo torna la paura

Tentativo di scippo ai danni di una signora davanti all’ex hotel Colorado. Ora residenti e operatori lanciano l’allarme al lido ovest: «In queste zone ci sono ancora balordi e spacciatori pericolosi che arrivano da Padova».

All’imbrunire, questa signora stava camminando in via Verdi quando, nei prezzi dell’hotel dismesso, è stata avvicinata da un paio di uomini che hanno tentato di scipparla. Lei si è messa a gridare e così sono intervenute altre persone che sono accorse e hanno messo in fuga i due malviventi.

«Un fatto grave», dice un residente, «che si è risolto fortunatamente bene e senza gravi conseguenze a parte lo choc della donna. Resta il problema dei balordi che frequentano la zona. Non bastava il Nuovo Express, altro hotel dismesso e chiuso più volte, dove altrettante volte i balordi sono poi riusciti a rientrare.

Adesso anche l’ex hotel Colorado è diventato ricovero per questi senzatetto e spacciatori. Ci è stato detto che sono arrivati da fuori per trascorrere qui la stagione estiva e perpetrare reati».

Le categorie sostengono la protesta di residenti e operatori. «Da tempo all’ex hotel Colorado si vedono queste persone sospette», aggiunge Roberto Dal Cin, titolare della Corte dei Baroni, enoteca letteraria, e presidente di Confapi Turismo nazionale, «Non possiamo aspettare oltre. Queste situazioni devono essere risolte per evitare altri casi di hotel dismessi che diventano ricovero per queste persone pericolose che poi mettono radici al lido e possono essere autori di reati ancora più gravi».

Il Comune ha già contattato in altre occasioni i proprietari di strutture ricettive dismesse per obbligarli, come prevede la legge, a metterle in sicurezza e impedire che si introducano persone di qualsiasi genere.

Inoltre, il sindaco e la giunta comunale hanno già voluto un giro di vite quest’estate sulla sicurezza. Sono stati effettuati molti controlli tra la spiaggia e il lido per contrastare i reati, soprattutto l’abusivismo e lo spaccio di droga, ma anche i rumori molesti. Già sanzionati numerosi locali per la vendita di alcolici ai minori. Adesso è iniziata anche la sperimentazione del taser alla polizia locale di Jesolo, uno dei pochi Comuni non capoluogo ad attuarla.

Gli alberghi dismessi, che sono strutture private, spesso sfuggono all’attenzione perché di notte diventano il ricovero per i malviventi che poi le abbandonano di buon mattino.