Alloggi “green” in centro a San Donà. Metà sono già stati venduti

Già venduti metà degli alloggi: i due nuovi palazzi realizzati nell’area dell’ex ristorante da Nicola in centro a San Donà rivoluzionano questa zona del centro davanti alle scuole medie Onor. Lo studio associato Progest di Giuseppe e Andrea Zorzenoni ha redatto il progetto. Si chiama “Il Centrale”, con i palazzi A e B ed è il primo a essere realizzato in uno stile del tutto nuovo. Il committente è l’impresa Level srl della nota famiglia di costruttori Susanna. Curerà la vendita la Veneta Immobiliare di Francesco Brussolo.

Un investimento di 5,5 milioni, con due palazzi da 11 appartamenti ciascuno. I prezzi partono da 280 mila– 300 mila euro in su. In media 150 mq calpestabili.

5.500 mila metri cubi su 3 mila mq di superfici nell’area dell’ex trattoria da Nicola, del compianto Nicola Boschin. La caratteristica di questo intervento è che il concept fuori dai classici schemi.

«La particolarità sono gli ampi spazi esterni», spiega Brussolo della Veneta Immobiliare assieme ai costruttori, «costituiti da grandi terrazzi con giardino pensile dove è garantita la privacy.

Gli appartamenti sono dai 60 ai 180 mq ciascuno oltre al garage e al posto auto per ogni unità. Classe A4 energetica, massima sotto il profilo del risparmio sulle utenze».

L’investimento è di 5,5 milioni oltre ad alcune opere pubbliche che dovrà garantire il costruttore Level Srl, ovvero la stessa società con cui è stato realizzato il Civico 51, il Palazzo Astra e, in fase di ultimazione, il Sunset in via Crispi. Progettista, lo studio associato Progest dell’architetto Zorzenoni e figli in collaborazione con lo studio tecnico Abitare del geometra Massimo Schiabel. La gestione dell’operazione e vendite è a cura della Veneta Immobiliare, con la impresa esecutrice Costruzioni Generali Susanna. Un altro intervento di pregio in città a conferma dell’interesse rinnovato verso la zona del centro che in questi anni ha conosciuto una progressiva fase di investimenti e nuove realizzazioni di piccoli condomini moderni e con tutti i servizi, destinati anche a giovani coppie pur con sufficiente disponibilità economica.