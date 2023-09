Moria di cozze a Pellestrina, scatta l’indagine

Saranno i ricercatori dell’Istituito Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro a fornire una spiegazione sulla moria di cozze allevate in mare che si sta registrando in alcuni allevamenti di Pellestrina.

Una strana moria che riguarda il mitile nell’ultima fase di sviluppo quando raggiunge gli otto-dieci centimetri ed è pronto per essere venduto. Un fenomeno che preoccupa gli allevatori ma che nella sfortuna per loro arriva alla fine di una stagione che è stata positiva per i pescatori. Questo perché il prodotto è stato pagato bene sul mercato dopo anni di prezzi stracciati.

Pellestrina nell’alto Adriatico è l’ultima a chiudere la stagione delle cozze. Mediamente gli allevatori dell’isola faranno ancora due, al massimo tre pescate. Ciò non toglie che vogliano capire come mai la cozza fino alla taglia media è perfetta, sana e commestibile come hanno accertato e continuano accertare le analisi previste per legge. Poi una parte del prodotto muore con una media di un terzo del pescato e con punte anche di due terzi. Il restante, cioè quello che raggiunge la misura utile per il mercato è perfetto ed è sano e quindi può essere mangiato come stabiliscono le analisi.

La sede dell’Istituito Zooprofilattico Sperimentale e delle Venezie di Legnaro

«La questione non è quella di ottenere dei ristori dallo stato o da altri enti. È fondamentale capire cosa succede e perché. Io non me ne faccio nulla ora dei soldi di ristoro se poi fra uno, due o tre anni il fenomeno si ripropone - sottolinea Francesco Ballarin, storico allevatore di cozze -. Abbiamo la necessità di scoprire cosa fa morire il prodotto. Anche perché quello che matura è perfetto e si può tranquillamente mangiare. È il momento di creare una rete tra enti, pescatori e ricercatori per seguire tutta la filiera della produzione dei mitili. Dobbiamo essere affiancati dalla scienza per poter continuare questo lavoro. I cambiamenti climatici stanno influenzando questo mestiere più di quanto non pensiamo e solo sapendo cosa sta succedendo in acqua e come i mitili si adattano a questi cambiamento potremmo avere un futuro, altrimenti siamo destinati a sparire» continua Francesco Ballarin.

«È tempo di studiare anche il genoma dei mitili, solo con la ricerca possiamo capire come le cose stanno cambiando. A Pellestrina c’è la possibilità di dare vita a questa rete. Bisogna far partire il Centro Ittico nella struttura che un tempo era di Veneto Agricoltura. Li c’è lo spazio per ospitare e far lavorare i biologi che possono così seguire tutta la filiera dell’allevamento e trovare le soluzioni ai problemi che si presentano di volta in volta. La politica dell’assistenzialismo non può garantire un futuro se poi non abbiamo più il prodotto da mettere sul mercato. Il centro di ricerca in questo modo può diventare un punto di riferimento per tutto l’alto Adriatico», conclude Francesco Ballarin.

Per il momento ci sono varie ipotesi per spiegare la morìa. Teorie che però tengono conto di conoscenze e parametri pre cambiamento climatico. Modelli che ora non garantiscono più la certezza sulle cause. Si sospettano la temperatura troppo elevata, la presenza di alghe che tolgono ossigeno all’acqua, oppure qualche strana sostanza è finita in mare. Ma appunto si tratta di ipotesi. La parola ora passa ai ricercatori di Legnaro.