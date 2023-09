Ritorno a scuola, nel Veneziano libri più cari dell’8%. «Alle superiori spesa media di 486 euro»

L’anno scolastico riparte - il 13 settembre - all’insegna dei rincari. Secondo le stime del Sindacato Italiano Librai (Sil), il costo dei libri di testo è cresciuto, infatti, dell’8% rispetto al 2022.

«Si tratta di un prezzo industriale», spiega Cristina Giussani, libraia veneziana presidente di Confesercenti Veneto, «se il costo della carta aumenta, così come quello dell’energia e dei trasporti, ovviamente cresce anche quello dei libri».

Quindi, se nel 2022 il costo dei libri per gli studenti delle superiori era circa pari a 450 euro a testa, quest’anno si arriva a spendere 486 euro. A questo si deve poi aggiungere la cancelleria: astucci, zaini, diari, penne e tutto il resto.

Secondo l’associazione dei consumatori Adico di Mestre, dai 74 euro a studente dello scorso anno, la spesa aumenta del +9,9%, arrivando a 81 euro. Costi non da poco, che non tutti possono permettersi.

Anche per questo, sempre più spesso vengono proposte delle vere e proprie gare di solidarietà che hanno al centro la raccolta del materiale scolastico, per aiutare le famiglie meno abbienti. Ne è un esempio l’iniziativa “School Box” promossa dall’assessorato alle politiche sociali del Comune, ma anche “Coop per la scuola”, che prevede la raccolta della cancelleria nei supermercati.

Per il Sil, però, sono necessari degli interventi da parte del Governo. «Se vogliamo che le famiglie spendano meno, servono degli aiuti. Quali potrebbero essere? La gratuità dei libri fino alla fine della scuola dell’obbligo, proprio come già avviene per la primaria».

La presidente di Confesercenti e titolare della libreria Mare di Carta di Venezia propone però anche un’alternativa: «Se fornire gratuitamente i libri fosse troppo costoso per lo stato, si potrebbe pensare ad un buono in percentuale per ogni studente. Però ricordiamoci che al Governo costava di più un anno di 18app che non dare i libri gratuiti a tutti fino a 16 anni» spiega, riferendosi al bonus cultura di 500 euro inserito nella legge di stabilità del 2016, durante il governo Renzi, ed erogato a tutti i 18enni per l’acquisto di libri, ma anche biglietti per concerti, mostre e spettacoli, eliminato poi dal governo Meloni. «Questi soldi venivano usati tantissimo per i libri di scuola e dell’università, spesso anche per acquistare quelli di fratelli e sorelle», spiega Giussani che, tra l’altro, è l’unica libraia del centro storico a rifornire le famiglie dei libri di testo.

«Non sono solo degli aiuti economici a servire, ma anche e soprattutto un accordo con tutta la filiera, dagli insegnanti agli editori». Infatti, ciò che spesso scoccia maggiormente alle famiglie non è tanto il costo dei libri, quanto il fatto che gran parte di questi non verranno utilizzati.

O verranno utilizzato solo in minima parte. «Serve un equilibrio, per tutti. Credo sia fondamentale che i docenti possano contribuire nella creazione del libro, in modo che sia il più funzionale possibile alla didattica e, quindi, venga utilizzato».

Se parlare del caro libri è fondamentale perché permette di inserire un ulteriore tassello ai tanti rincari - dalla spesa alla benzina e ai trasporti -, Giussani sottolinea come secondo i dati Istat, una famiglia del nord Italia spende mediamente lo 0,7% per l’istruzione. «Al netto degli aumenti», conclude Giussani, «stiamo sempre parlando troppo poco del valore di investire in cultura e formazione. Ricordiamoci che spesso gli stessi genitori che si lamentano del costo dei libri sono anche quelli che prendono ai figli le scarpe a 200 euro e il telefono a 500».