Il grido dell’agricoltura veneziana: «Stiamo scomparendo, aiutate i giovani»

Poteva sembrare quasi una prova di forza quella della seconda edizione della Fiera dell’agricoltura di Mirano. Le 6-7 mila persone stimate in piazza e agli stand gastronomici dal pomeriggio di sabato all’una di notte; la sfilata di circa 300 trattori che domenica hanno dato bella mostra di sé per le strade di Mirano a ricordare come la tradizione agricola sia nel Dna di queste terre.

Il settore, in realtà, non nasconde le proprie difficoltà tra guerre, cambiamenti climatici, siccità e multinazionali che creano cibo in laboratorio. Ma c’è voglia di combattere e resistere.

Prima della partenza della parata, i rappresentanti della categoria di Cia, Coldiretti e Confagricoltura hanno lanciato un accorato appello al Governo e a tutta la classe politica affinché prenda provvedimenti adeguati contro l'aumento dei prezzi e la vendita sottocosto dei prodotti.

«Questa fiera dimostra che il mondo dell'agricoltura è unito» spiega Massimo Coletto, segretario della Cia del Miranese «C'è un forte senso di appartenenza. I problemi che dobbiamo affrontare non sono pochi come i costi dell'energia che pesano sui bilanci delle aziende e alcune colture necessitano di molta acqua. Questo porta ad esempio il costo di produzione di un litro di latte è 60 centesimi e viene pagato 50-52».

«Ma i giovani si stanno avvicinando all'agricoltura, prova ne è la presenza qui, con oltre il 60% dei partecipanti, il settore è attrattivo per i giovani ma devono essere sostenuti con crediti agevolati, in particolar modo nella disponibilità dei terreni e nell'acquisto di attrezzature.

Il cambio generazionale avviene, seppur con difficoltà ma servono investimenti altrimenti le campagne si svuotano. La buona riuscita di questa fiera però ci dà la spinta ad andare avanti per affrontare le sfide del futuro, abbiamo sentito la vicinanza delle persone».

«La manifestazione è stata un successo assoluto» dichiara Paolo Favaretto di Associazione Volare che ha dato il supporto all'organizzazione «Sembrava di essere tornati a 20 anni fa, 40 metri di coda alle casse, oltre trecento trattori presenti, tante attività anche per i bambini».