Regata Storica, le remiere del centro storico e del litorale contro il moto ondoso

Le remiere del centro storico e del litorale hanno indossato una maschera nera che richiamava ad atmosfere funeree come protesta contro il moto ondoso. Dopo l'alza remi davanti alla machina, se la sono alzata in segno di un futuro diverso per Venezia. Video Interpress

01:19