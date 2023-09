A Venezia rive strapiene per la Regata Storica: il racconto della giornata

Rive strapiene e trepidazione nell’aria per la Regata Storica, appuntamento che ha attirato in città quasi centomila persone. Una festa per i veneziani, una celebrazione della tradizione, ma anche un ritorno alla lentezza, con la sospensione delle navigazione in Canal Grande dalle 15.30 alle 19.30 e nel Bacino di San Marco dalle 15 alle 19.

A scendere in acqua per primi, sono gli Zattieri del Piave, su una zattera restaurata all’Arsenale dopo anni di lavoro, con a bordo i rappresentanti delle associazioni europee, per ricordare il legame della Serenissima con le sue montagne, il Cadore e il Consiglio, e i suoi fiumi, in primis il Piave, un’infrastruttura naturale per il trasporto del legname. A bordo anche il sindaco di Longarone Roberto Padrin.

Il momento più suggestivo e fotografato è stato il corteo storico, con le bissone e barche in costume, con a bordo i figuranti che impersonano il doge, i senatori e la regina di Cipro Caterina Cornaro. In acqua anche la Bissona Floreale, accolta dal uno scroscio di applausi, rimessa a nuovo per l’occasione, e benedetta lo scorso sabato da don Ettore Fortezza, alla Tesa delle Galeazze, all’Arsenale.

«Una giornata importante, questa» dichiara il sindaco Luigi Brugnaro, «la gente c’è e la machina è diventata piccola, le richieste di seguire la regata sono tante».

Hanno colto l’occasione le imbarcazioni delle Remiere cittadine e del litorale per lanciare un messaggio contro il moto ondoso. Con una maschera nera in volto e la bandiera «no moto ondoso», le imbarcazioni si sono fermate davanti alla machina per un alzaremi. «Per Venezia» ha gridato qualcuno. Il momento è stato frainteso da uno speaker che ha spiegato come l’alzaremi fosse un gesto di riconoscenza che le Remiere fanno nel momento in cui riconoscono i volti istituzionali nella machina. Non è mancata la risposta di una regatante che, dalla barca, ha risposto «Per Venezia, non certo per il sindaco».

«È una vergogna, dov’è il paladino della città? Fermate il moto ondoso» grida un gondoliere al megafono davanti alla machina, esattamente davanti al sindaco. La tensione è alta, il gondoliere viene raggiunto dai vigili, soprattutto dopo aver quasi urtato un’altra imbarcazione impegnata nella Regata. La manifestazione non ha mancato, quindi, per essere anche un momento di contestazione politica, non solo contro il moto ondoso, ma anche contro chi gestisce la città.

Brugnaro stesso, d’altronde, prima del passaggio delle Remiere aveva richiamato il tema. «Dobbiamo riaffermare le regole» ha detto, «servono regole moderne, adatte ai tempi di oggi, perché chi rema e chi va a motore deve poter convivere. La città deve fare i conti con attese diverse. Di certo c’è che c’è la voglia di risolvere i problemi, per tutti».