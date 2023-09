Regata Storica 2023, vincono Zaniol e Trabucco. Tutti i risultati

Ad avere la meglio è stata la coppia formata da Matteo Zaniol e Nicolò Trabucco, alla loro prima assoluta alla Regata Storica di Venezia. E invece hanno tagliato il traguardo prima di tutti gli altri, anticipando Simone Costantini e Federico Busetto, che si sono dovuti accontentare del secondo posto.

Volge al termine anche l’edizione 2023 della Regata Storica. Di seguito, tutti i risultati della giornata.

Galeoni Università

Un’altra vittoria in casa per Ca’ Foscari e Iuav nella sfida dei galeoni delle università, la competizione remiera organizzata dall’Università Ca’ Foscari in collaborazione con IUAV e il CUS Venezia. Nelle acque del Canal Grande anche l’Università di Padova, l’Università di Copenhagen, di Lubiana e Vienna. A bordo del galeone cafoscarino, la timoniera Anna Mao, Pietro Bonaventura, Pietro Colombo, Sara De Battisti, Stefano Falcone, Davide Menegazzo, Massimo Nensi, Letizia Nuscis, Anita Serena, Matilde e Vittoria Stangherlin, allenati da Sergio Barichello, Alberto Vianello. Il commento della timoniera Anna Mao «Un’esperienza nuova, bellissima. Questi ragazzi sono grandiosi, hanno una forza strepitosa».

Galeoni Università

Donne su mascarete

La Regata Storica è donna. Sono tantissime le veneziane che sono scese in acqua alle 17.40 a bordo delle nove mascarete a due remi, realizzate lo scorso anno dei giovani maestri d’ascia Silvia Scaramuzza e Francesco Stenghel. A ottenere il primo posto Silvia Bon e Debora Scarpa, sulla arancio, con un punteggio di 38 minuti e 25 secondi. Al secondo posto, per meno di dieci secondi, il canarin con Valentina Tosi e Giorgia Ragazzi, già vincitrici nel 2022. Al terzo posto il mascarete viola con Magda Tagliapietra e Romina Catanzaro, bandiera anche per il celeste con la coppia mamma-figlia formata da Luisella Schiavon e Lara Vignotto.

Silvia Bon e Debora Scarpa

Caorline

Il primo posto nella sfida delle caorline è stato conquistato dalla bianca, in testa fin dal primo momento, con l’equipaggio composto da Mattia Baldin, Luigino Lombardo, Cristiano Crea Vian, Caenazzo Riccardo, Vianello Filippo e Rosin Andrea. Al secondo posto la rosa, dopo un testa a testa fino al traguardo. Terza classificata la viola, dopo una rimonta notevole nell’ultimo tratto del percorso e, subito dopo, il canarin.

La squadra vincitrice nella gara delle Caorline

Regata schie e maciarele

Emozionatissimi i bambini e ragazzi che alle 16.30 sono scesi in acqua per la Regata delle maciarele e delle schie, a bordo delle mascarete a due remi. I più piccoli, ben 22 tra bambini e bambine fino ai 10 anni, della categoria Schie, hanno vogato da Rialto a Ca’ Foscari e a tagliare il traguardo sono state Sharon Calabrò e Viola Ballarin della Polisportiva Portosecco, con un tempo di 3 minuti e 45 secondi.

Al secondo posto Giovanni Senigaglia e Nicolò Seno, della vogaepara Burano, con 3 minuti e 50. Al terzo posto, Gabriele Callegari e Leon Bushepa, della Querini 1, al quarto Iole Signoretto e Filippo Quaglio.

«La vittoria? La dedico al mio papà» dice Calabrò, emozionata.

Per la categoria Maciarele Junior - fino a 12 anni, con un percorso che va da San Sta a Ca’ Foscari - hanno partecipato ben 20 appassionati e appassionate alla voga alla veneta. I vincitori sono stati Emanuel Bonora e Michele Boux del Gruppo Remiero Murano 1, con un tempo di 17 minuti e 1 secondo.

Emanuel Bonora e Michele Boux, 1^ maciarele junior

«Sono anni che ci provavamo, vincere è un’emozione grandissima. Non ce lo aspettavamo, i nostri avversari erano molto forti, infatti facciamo i complimenti a tutti».

Al secondo posto, Mattia Furian e Marco Boarina, della Remiera Canottieri Cannaregio, al terzo posto, Alessandro Ballarin e Davide Scarpa di Portosecco. Quarti Ludovico Michele Ferro e Leone Giuseppe Rizzo di Murano 2.

Sono stati 28 i partecipanti per la categoria Maciarele Senior: fino a 14 anni, partiti da Punta della Dogana fino alla machina. Ad arrivare per primi sono stati Nicolò Padoan e Andrea Rendine, della Canottieri Querini 1, con un tempo di 16 minuti e 31 secondi, distanziati da una manciata di millesimi di secondo da Edoardo Ferro e Jacopo Canal, della Querini 3. Al terzo posto la maciarele della Canottieri Giudecca Diego Castelli e Thomas De Pieri. Quarti Mattia Bigaro e Giuseppe Vianello, dell’ad Artigiani Venezia. «Per noi la regata sono i mondiali della voga, il tifo è bellissimo» commentano Padoan e Rendine.

Nicoló Padoan e Andrea Rendine, 1^ maciarele senior. Fotoservizio Interpress

Regata dei giovanissimi – pupparini su due remi

Sono le promesse della voga di domani e sono scesi in acqua alle 16.50 su nove pupparini a due remi. La regata dei Giovanissimi si contraddistingue per essere il trampolino di lancio per il futuro, se pensiamo che dalle sfide dei pupparini sono nati campioni come Ciaci e D’Este. Il percorso prevedeva la partenza nel Bacino di San Marco, la sfida all’ultimo remo lungo il Canal Grande, il giro del paleto all’altezza di Ca’ Farsetti e l’arrivo, tra gli applausi e il tifo della folla, a Ca’ Foscari.

A guadagnarsi il primo posto sono Matteo Pecoraro e Edward Patrick Nordio, sulla verde, favoritissimi fin dall’inizio dopo la vittoria dello scorso anno. Al secondo posto la coppia affiatatissima di Sant’Erasmo formata da Samuele Smerghetto e Alessandro Nardin, al terzo posto Nicolò Scarpa e Alberto Bortolan sulla bianca. Bandiera anche per il pupparino celeste Daniel Burato e Gianluca Rinaldin. «Era l’obiettivo dell’anno, e l’abbiamo raggiunto» commenta Pecoraro.

Primi classificati giovanissimi: Matteo Pecoraro e Edward Patrick Nordio

Gondolini

Alle 18.10 la sfida all’ultimo remo ha visto protagonisti i gondolini a due remi. A ottenere la bandiera, il gondolino rosa con a bordo Matteo Zaniol e Nicolò Trabucco con un tempo di Al secondo posto, il canarin con Simone Costantini e Federico Busetto, al terzo il celeste con Giacomo Marangon e Gabriele Lazzarini, al quarto l’arancio con Andrea Ortica e Jacopo Colombi. Una sfida combattuta fino all’ultimo remo.