Alla Regata Storica la protesta delle Remiere contro il moto ondoso

Tensione alla Regata Storica. Le Remiere cittadine e del Litorale, durante il corteo storico, si sono fermate davanti alla machina con una maschera nera sui volti dell’equipaggio, maschera che richiamava atmosfere funeree, come protesta per il moto ondoso.

«Per Venezia» ha gridato qualcuno. Il momento è stato frainteso da uno speaker che ha spiegato come l’alza remi fosse un gesto di riconoscenza che le Remiere fanno nel momento in cui riconoscono i volti istituzionali nella machina. Non è mancata la risposta di una regatante che, dalla barca, ha risposto «Per Venezia, non certo per il sindaco».

La tensione è cresciuta quando un gondoliere si è fermato e ha gridato al megafono davanti a Brugnaro, lasciando attonita la machina e creando un po’ di scompiglio: «È una vergogna, dov’è il paladino della città? Fermate il moto ondoso».

Regata Storica, un gondoliere al sindaco Brugnaro: "Venezia è distrutta"

Un intervento di pancia, la mano che tremava, la voce provata per lo sforzo e la gondola, che si spostava impercettibilmente ma nessuno se ne rendeva veramente conto, perché tutta l’attenzione era concentrata sulle grida, sui vigili che si avvicinavano. Solo quando stava per sfiorare un’altra imbarcazione, con a bordo delle ragazze giovanissime, ci si è resi conto che della situazione.

Anche Brugnaro, dopo i saluti iniziali, era intervenuto sulla questione del moto ondoso. «Dobbiamo riaffermare le regole» ha detto, «servono regole moderne, adatte ai tempi di oggi, perché chi rema e chi va a motore deve poter convivere. La città deve fare i conti con attese diverse. Di certo c’è che c’è la voglia di risolvere i problemi, per tutti».

Allontanato il gondoliere, il corteo è proseguito, ma le maschere nere sono rimaste. Tanti tantissimi gli equipaggi che le indossavano, per poi alzarle sulla testa, dopo l’alza remi, in segno di speranza per la città, per affermare che un altro futuro è possibile per Venezia.