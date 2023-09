Marghera, 25enne investito nella notte da un treno: vivo per miracolo

Investimento sui binari nella notte di sabato all’altezza della stazione di Marghera, nei pressi dello Scafo Club.

Coinvolto un ragazzo di 25 anni che miracolosamente si è salvato, riportando soltanto alcuni traumi per i quali è comunque ricoverato in prognosi riservata all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Il 25enne è stato infatti colpito di striscio dal treno, partito da Mestre in direzione di Venezia, riuscendo a scansarlo all’ultimo momento.

Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del Suem. Ancora da accertare il motivo per cui il ragazzo si trovasse in un posto così pericoloso, al buio, a quell’ora della notte.