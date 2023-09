Caorle, ragazzo cade da un condominio: trasferito in elicottero in ospedale

Intervento al tramonto ieri sera per il Suem 118. Un ragazzo di 28 anni di Marghera è stato trovato dolorante a terra in via del Quadrante, probabilmente è caduto da un condominio.

Sul posto i carabinieri secondo cui si tratterebbe del caso di un gesto volontario. Il tentativo non è andato a buon fine. L’uomo, un turista, è stato caricato sull’ambulanza e poi trasferito in via dei Tropici. Qui ad attenderlo c’era un elicottero del Suem partito da Treviso.

Il 28enne era cosciente e subito anche le persone li attorno (molti i curiosi armati di telefono) hanno tirato un sospiro di sollievo. La persona è stata caricata sulla lettiga e poi trasferita in elicottero all’ospedale di Mestre dove è arrivato quando già era buio. Le condizioni, al momento, non sono preoccupanti.