Auto si ribalta e prende fuoco sulla A4, pompiere eroe salva una famiglia con due bambini

Incidenti sulle strade delle vacanze: uno grave in A4 a Meolo, questa mattina, con 5 feriti tra cui un bambino e un’adolescente, sul posto i primi soccorsi sono stati prestati da un vigile del fuoco che stava recandosi in servizio a Venezia.

La vettura stava prendendo fuoco e il pompiere Morris Fresch li ha salvati. L’altro sinistro invece si è verificato a Cesarolo di San Michele, sulla strada per Bibione; feriti due ragazzi della città di Udine. Si tratta di carabinieri che stavano rientrando a Lignano dopo una serata a Jesolo, prestano servizio nella città balenare friulana.

Entrambi gli incidenti sono delle fuoriuscite. Quella più importante è avvenuta in autostrada A4 e ha visto protagonista una Opel station wagon. A bordo viaggiavano una coppia formata da padre e madre; il figlio di 10 anni, la figlia di 14 e un parente, un cugino del padre che era alla guida. Si tratta di una famiglia proveniente dall’Est Europeo che aveva raggiunto l’Italia dopo un viaggio estenuante. E proprio un colpo di sonno dell’autista potrebbe essere la causa.

L’autovettura è uscita di strada sulla destra, nel territorio comunale di Meolo, poco prima dell’inizio del Passante, in direzione di Milano. La vettura dopo un volo tremendo si è ribaltata ruote all’aria. A ruota seguiva la scena un vigile del fuoco del distaccamento di Portogruaro, Moris Fresch, che al volante della sua macchina, indossando la divisa, stava recandosi a Venezia per prestare servizio d’ordine alla Mostra del Cinema al Lido. Fresch, specializzato anche nelle emergenze con l’acqua, ha arrestato la macchina, ha raggiunto la vettura incidentata e ha prestato i primi soccorsi.

“Non era un soccorso semplice. Infatti – racconta il pompiere di Fossalta di Portogruaro – la vettura era capovolta e il motore ancora acceso. Era alimentata a gas e stava già prendendo fuoco. Ho quindi rotto il lunotto posteriore e ho fatto uscire il bambino di 10 anni e la sorella di 14. Entrambi erano feriti: il piccolo al braccio, mentre la 14enne aveva escoriazioni al volto. Entrambi sono stati affidati ai medici poi intervenuti”. Fresch ha quindi chiamato la sua sala operativa del 115. I colleghi hanno subito mandato una squadra, per mettere in sicurezza la vettura. I tre adulti erano feriti lievemente. Il guidatore lamentava dolori in più punti del corpo.

“Se non fossi provvidenzialmente intervenuto non so come sarebbe andata a finire – conclude l’eroico vigile del fuoco, non nuovo a queste imprese – i piccoli coinvolti guariranno presto, almeno spero”.

Altro incidente, sempre di mattina presto a San Michele al Tagliamento, nella zona di Cesarolo, sulla grande curva che immette al cavalcavia sul canale Cavrato. Una Fiat Punto con due ragazzi di Udine è finita fuori strada ruote all’aria. Sul posto sono rapidamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Portogruaro, con una gazzella, e le ambulanze del Suem 118 partite da Bibione.

I due udinesi, che sono entrambi militari dell'Arma, hanno rimediato ferite e sono stati trasferiti all’ospedale di Portogruaro per i dovuti accertamenti. Il piIl tragitto verso Bibione è diventato un supplizio per molti vacanzieri diretti nella località. Infatti, nonostante le deviazioni per il centro di Cesarolo, le code hanno raggiunto livelli importanti, come in una domenica di agosto. L’incidente, pur banale, dimostra che la viabilità verso il litorale bibionese resta fragile. È sufficiente, infatti, un imprevisto sulla strada regionale, per bloccare tutto.