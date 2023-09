A Mestre è la stagione della caccia e delle polemiche. Pallini e pericoli

Riapre la caccia e fioccano le proteste. Sabato puntuale come un orologio svizzero, è tornata attuale la problematica legata ai cacciatori che svegliano all’alba gli abitanti delle aree periferiche e di quelle oramai centrali, creando panico, mettendo in fuga gli animali di affezione e spaventando la fauna.

Stando al calendario venatorio veneto, le giornate di preapertura sono cinque 2, 3, 4, 6 e 7 settembre. Le specie che possono essere cacciate sono cornacchia grigia, cornacchia nera, ghiandaia e gazza, tortora selvatica e colombaccio con alcune specifiche in termini di numeri, orari e quantità. Il 16 settembre il via ufficiale all’attività venatoria.

La protesta

Subito è scatta la protesta degli abitanti buttati giù dal letto alle sei e mezzo del mattino. «Hanno sfoderato l’artiglieria pesante», commentano i residenti della zona di Favaro (via Ca’ Colombara, via Ca’ Solaro, via Altinia), ma anche quelli dell’area di via Casona e delle abitazioni di via Mandricardo.

Così come via Porto di Cavergnago e di recente tra la fine di via Bissuola e via Vespucci. La tensione si taglia con un coltello tra chi risiede a ridosso del Bosco di Mestre, che conosce per nome fagiani, pavoncelle, porta i nipoti a giocare con lepri e leprotti. Una risorsa unica quella del polmone verde, che si cerca di proteggere da sconfinamenti. Più ettari di verde si “impadroniscono” della città, più la fauna prolifera e va protetta.

Attività anacronistica

In tanti fanno presente che i cacciatori – anche se di fatto e per legge possono sparare a determinate specie tenendosi debita distanza dalle abitazioni – spaventano uccelli e animali, che poi fuggono in mezzo alla strada e vengono investiti, con il rischio che qualcuno per evitarli si faccia parecchio male provocando un incidente. Non sarebbe la prima volta che accade. E c’è chi lancia l’allarme: «Gli stessi animali e uccelli che vivono nel bosco tranquillamente vengono impallinati centro metri più in là dai cacciatori».

A farsi portavoce dei residenti c’è Elettra Vivian: «Non riusciamo più a capire il senso dell’attività venatoria», spiega, «è anacronistico che in questi anni in cui si parla di ambiente, salvaguardia di ciò che ci circonda, in cui ci si sta rendendo conto dei danni provocati nel passato, ancora si debba parlare di caccia e stare a fare i distinguo sui metri, le distanze, le aree da salvaguardare e quello no.

Noi siamo terrorizzati, chi abita nell’area di via Ca’ Solaro, vive con il coprifuoco. Io non vado nemmeno in orto quando li vedo nei campi, perché temo che gli parta un pallino. E sappiamo che accade e continuerà ad accadere».

Chiude: «Se proprio non si può eliminare del tutto, che si vada solo nelle tenute chiuse e a pagamento».

E c’è anche il problema che i cacciatori parcheggiano lungo la strada nelle vie di campagna. Ieri segnalazioni sono arrivate anche da Olmo di Martellago ed Eraclea. Le doppiette in provincia di Venezia sono circa quattro mila e quattromila sono le firme che erano state raccolte anni addietro per dire basta agli spari vicino al Bosco di Mestre. —