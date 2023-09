Ecco chi era Massimo Rosa, morto in moto in montagna. La Suzuki 1000 il suo ultimo acquisto

Era un grande appassionato di moto e, da quando era in pensione, ogni occasione era buona per andare a fare un giro, soprattutto in montagna e soprattutto al lago di Santa Croce, una zona della quale era innamorato e che venerdì gli è stata fatale: nulla da fare per lui dopo l’incidente con la sua potente moto.

Massimo Rosa, 65 anni, abitava a Dorsoduro, all’Angelo Rafael. Ex dipendente della Sacaim, era stato sindacalista della Feneal Uil fino a una decina di anni fa.

«Era un sindacalista che seguiva la zona e i cantieri di Venezia», racconta Maurizio Salvalagio della Feneal Uil di Venezia, che a lungo ha lavorato con lui.

«Da un po’ era in pensione ma ogni tanto veniva a trovarci. Era una persona per bene, che si impegnava nel sindacato. Parlavamo spesso di moto, una passione che ci unisce. Per me e per la Uil è un grande dolore».

La grande passione per le moto era uno dei suoi principali argomenti di conversazione. Le cambiava spesso a la Suzuki 1000 nera in sella alla quale si è schiantato era il suo ultimo acquisto, anche se non recente. E’ descritto dagli amici come un motociclista prudente.

A Dorsoduro abitava da solo. Un fratello abita a Cuba. Non risulta che avesse altri familiari in città. E’ probabile che l’incident sia avvenuto nel corso di una gita di giornata, dal momento che Rosa aveva lasciato le tapparelle aperte, mentre quando si allontanava per più di un giorno era suo costume abbassarle.