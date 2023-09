Jesolo, taser per i vigili urbani: parte la sperimentazione

Parte, dopo il voto unanime del Consiglio comunale di Jesolo, la sperimentazione del taser. Approvata la proposta dell’amministrazione che ha subito colto la possibilità offerta dal Governo.

Lo scorso giugno, infatti, la conversione in legge del decreto 22 aprile 2023 ha aperto la possibilità anche per i Comuni non capoluogo di provincia, e con meno di 100.000 abitanti, di integrare la pistola a impulsi elettrici alle armi in dotazione al proprio Corpo di Polizia locale.

Jesolo sarà tra i primi Comuni d’Italia con queste caratteristiche ad avviare la sperimentazione. L’iter che porterà all’adozione definitiva dello strumento prevede un periodo di 6 mesi. Nel caso di Jesolo, questo test sarà condotto mediante l’utilizzo di 4 taser messi a disposizione di un gruppo di 10 agenti che dovranno seguire un corso di formazione.

La proposta è stata accolta favorevolmente dall’intero Consiglio comunale che si è espresso con voto unanime. Daniele Bison dall’opposizione ha votato a favore: «Ho votato convintamente la delibera perché è uno strumento di civiltà che metterà finalmente in sicurezza i nostri agenti spesso vittime di aggressioni e lesioni personali da parte di violenti e delinquenti. Conoscendo l’alta professionalità all’interno del Comando sono certo che non vi saranno né abusi né eccessi, ma solo un utilizzo intelligente di questo utile strumento di deterrenza».

Fabio Visentin (Lega): «Ho votato a favore perché è uno strumento fondamentale che il Ministro Salvini ha voluto per le forze dell’ordine assieme al sottosegretario Molteni».

Il futuro dell’ex Hotel Tivoli

All’ordine del giorno anche un importante permesso a costruire convenzionato che scrive il futuro dell’ex hotel Tivoli di viale Oriente, più volte rifugio di sbandati e bersaglio di un grave incendio nel 2019. Ora sarà messo in sicurezza un condominio. L’intervento prevede la riqualificazione, con demolizione e ricostruzione della struttura che da anni versava in stato di degrado. Al posto dell’ex hotel Tivoli sorgerà un edificio residenziale che ospiterà 22 unità abitative

. Lo schema di convenzione prevede, oltre alla corresponsione degli oneri urbanistici, importanti interventi a beneficio pubblico attraverso la sistemazione di un tratto di viale Oriente, nel cuore della pineta.

Nel dettaglio, saranno rifatti i marciapiedi su entrambi i lati, in continuità con la pavimentazione di pregio dell’intervento Merville, saranno completamente sostituiti i corpi illuminanti con tecnologia a LED e verranno piantumate nuove alberature.