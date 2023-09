A Venezia mancano presidi e aumentano le reggenze. Tutti i nomi dei nuovi dirigenti a scavalco

«I presidi mancano nel 50% delle scuole del Veneziano»: lo dice Mariano Maretto, segretario della Cisl per il settore scolastico. Il vuoto organico si traduce in un maggior numero di scuole in reggenza, ovvero quegli istituti in cui il dirigente manca e, in sua assenza, un altro preside assume l’incarico.

Il numero delle reggenze aumenta di anno in anno «Perché le graduatorie del concorso del 2017 sono ormai esaurite» commenta Luigi Zennaro, presidente dell’associazione dei presidi del Veneziano, sottolineando come servirebbe bandire un altro concorso per rimediare alla carenza di dirigenti. Lo confermano le graduatorie: quest’anno, in tutto il Veneto, le reggenze sono 107, mentre lo scorso anno erano 75. L’aumento, seppur minore, si vede anche nel Veneziano, dove le 12 del 2022 sono cresciute a 18.

«Le scuole oggi sono state coperte tutte con le reggenze che, in alcuni casi, sono state anche decise tramite nomine d’ufficio». Infatti, i dirigenti possono presentare la propria disponibilità per svolgere il loro ruolo anche in altri istituti, indicando le sedi di preferenza. Succede, però, che alcune scuole non vengano selezionate da nessuno e, allora, l’Ufficio Scolastico deve provvedere con delle assegnazioni d’ufficio.

«Il problema» spiega Zennaro, «è delle regioni del nord. Perché ad aver vinto il concorso del 2017 erano state molte persone del sud che, trascorsi i tre anni previsti dalla normativa, hanno chiesto il trasferimento per tornare nelle proprie regioni». In questo modo, restano dei vuoti che devono essere colmati con le reggenze, un ulteriore peso sulle spalle dei dirigenti.

«Sono pochissime le scuole del Veneziano che inizieranno con i presidi e il dsga» dice Maretto, riferendosi al braccio destro del dirigente che si occupa dell’aspetto economico-amministrativo dell’istituto, «e questo non fa bene alla scuola, alla programmazione e alla gestione quotidiana».

Rispetto a quale potrebbe essere la soluzione a questo enorme problema, sia Zennaro che Maretto non hanno dubbi: «Bandire un altro concorso». Poi precisano che, forse, per evitare di incappare nella stessa carenza di organico nei prossimi anni, a causa dei trasferimenti, si potrebbe pensare ad un concorso regionale, come una volta. Tuttavia, questo è un tema spinoso, perché nel passato si era deciso di passare ai concorsi nazionali per evitare i favoritismi, le conoscenze tra i membri della commissione incaricata di esaminare gli aspiranti presidi, tutto insomma quello che a livello locale era più facile che accadesse, soprattutto al sud,come riporta la cronaca di allora.

«Però» prosegue Maretto, «servirebbero maggiori vincoli. Non è possibile che concorsi non ne vengano banditi, quando vengono fatti sono nazionali e in poco tempo si è ancora punto e a capo. Bisogna fare qualcosa».