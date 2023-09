Si accascia allo stadio guardando la Juve, muore dopo tre giorni. Addio Vianello, ferramenta di Carpenedo

Era a Torino per coronare il suo sogno, Gianpietro Vianello: tornare a vedere una partita della Juve, la sua squadra del cuore. E il desiderio si è realizzato, lo scorso 30 agosto, quando la squadra giocava contro il Bologna.

Peccato che in quello che avrebbe dovuto essere un weekend di felicità in famiglia, Vianello ha avuto un malore e dopo tre giorni di coma, è deceduto. Aveva 83 anni, di Carpenedo, attivo e in salute, «non mancava un giorno dalla ferramenta di famiglia» racconta la figlia Lorenza, commossa.

Appassionatissimo della Juve, negli anni ’70 aveva fondato il primo Juventus Club a Carpenedo, per poi diventare presidente di una serie di club calcistici, dall’a.c. Spalti Carpenedo alla formazione di calcio a 5 Ferramenta Vianello e il club Venezia 87 a Cipressina.

«Lui e mia mamma, Carla Maggiolo, avevano festeggiato lo scorso 27 luglio i 60 anni di nozze e il weekend a Torino avrebbe dovuto essere l’ultimo dei momenti di festa» racconta la figlia.

A Torino, Vianello era «felice come un bambino», mentre guardava giocare la sua squadra del cuore, è questa una delle ultime immagini che resterà impressa nella memoria di Lorenza, che ancora scossa, fa fatica a credere che sia successo davvero. Che in una manciata di secondi le cose siano precipitate e che al ritorno, suo padre non occupasse più il suo posto in macchina.

A cinque minuti dalla fine della partita, Vianello si sente male, cade a terra e sviene. I soccorsi arrivano subito, mentre i calciatori rincorrono la palla in campo, l’anziano rincorre la vita. In ospedale gli diagnosticano un’emorragia cerebrale, entra in coma per tre giorni, poi il suo cuore si ferma. Per i familiari che erano con lui - la moglie, la figlia, il genero e la nipotina - è stato uno shock.

«Non era malato, non eravamo pronti, mai avremmo immaginato che il nostro weekend a Torino sarebbe finito così» . Un colpo duro, insomma, soprattutto per la moglie che dopo 60 anni di vita coniugale, deve fare i conti con una casa più vuota.

I funerali saranno lunedì 4 settembre alle 10, nella chiesa dei santi Gervasio e Protasio a Carpenedo. Sarà un momento per tutti coloro che hanno conosciuto e apprezzato Vianello per dargli l’ultimo saluto. Era, infatti, molto conosciuto, avendo aperto negli anni ’80 la ferramenta prima a Cipressina e poi a Carpenedo.

Il suo nome, però, era noto anche nell’ambiente calcistico, non solo per il club della Juventus ma anche per il diploma di benemerenza sportiva ricevuto dalla FIGC a Roma anni ’80 e, non da ultimo, per il Memorial Tiziano Longhin che da oltre trent’anni porta personaggi di spicco del calcio nei campi da gioco mestrini. Da Zaccheroni a Iachini, ma anche Marangon, Romano, Pedone, nomi importanti nel panorama calcistico di allora.