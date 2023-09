L’alta moda nell’ex Camera di Commercio a Venezia: arriva Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli sbarca per la prima volta a Venezia. Un esordio assoluto per il celebre marchio d’alta moda, noto in tutto il mondo e con un fatturato annuo vicino al miliardo di euro, che per di più avviene nel cuore dello shopping di lusso della città: calle larga XXII Marzo. Sarà infatti Cucinelli ad aprire all’interno del nuovo Nolinski Venice, l’albergo di lusso inaugurato a giugno negli spazi dell’ex sede della Camera di Commercio. L’arrivo di Cucinelli è solo uno dei cambiamenti che interesserà la via dello shopping veneziano.

L’altra grande novità - per la quale però bisognerà attendere ancora diversi mesi - riguarda un altro marchio celebre in tutto il mondo: Dior infatti andrà ad occupare tutto il piano terra dell’hotel Bauer per realizzare un mega store di 700 metri quadri.

L’EX CAMERA DI COMMERCIO

Andando in ordine, la prima apertura (entro febbraio 2024) riguarderà proprio l’ex Camera di Commercio. Il negozio di lusso targato Cucinelli sarà realizzato in una ampia porzione del piano terra, comprese l’ex sala da bar e l’ex sala scambi, e nel mezzanino collegato attraverso una scalinata. I lavori di ristrutturazione degli spazi sono costati un milione e mezzo di euro.

Il negozio che sarà realizzato all’interno dell’edificio potrà contare su una superficie di oltre 500 metri quadri. La destinazione commerciale per una parte dell’immobile, acquistato nel 2017 dalla società Marzo Hotel srl, era già stata ottenuta due anni fa. Da qui la spiegazione dei lavori di ristrutturazione iniziati ben prima di quelli per l’hotel che ha aperto i battenti a giugno sotto l’insegna di “Nolinski Venice”. Fino a 1.220 euro a notte, per due adulti, in una camera “deluxe”; si scende a 1.050 euro a notte per una camera classica. Tempi record per l’inaugurazione della nuova struttura, a distanza di una decina di mesi dall’approvazione del consiglio comunale della deroga alla delibera “blocca-alberghi” del 2017.

Con l’apertura del nuovo negozio, si completa la trasformazione dell’ex Camera di commercio la cui sede era stata aggiudicata dalla Società Marzo Hotel srl nel 2017 dopo che l’ente aveva deliberato l’alienazione del complesso, di 5 mila mq. La richiesta per l’hotel era stata presentata dalla società nel giugno 2019. In contemporanea alla procedura di gara, però, era arrivato lo stop da parte del Comune ai cambi di destinazione d’uso automatici, facoltà ora riservata esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio comunale. Motivo per cui la società titolare dell’immobile non aveva proseguito con il progetto. A dicembre la svolta, con la giunta che ha deciso di dare il suo benestare al progetto della Marzo Hotel srl, coordinato dall’architetto Alberto Torsello.

BAUER E BURBERRY

Cambio in vista anche per il piano terra del Bauer a San Moisè dove sarà realizzato un maxi store da 700 metri quadri del marchio Dior, il secondo dopo quello già aperto da anni a San Marco. Sarà modificata la hall dell’hotel, che si sposterà lateralmente, grazie anche al piano pluriennale di ristrutturazione della struttura iniziato a novembre.

Cambieranno radicalmente gli spazi: dalle 200 camere, riaprirà al pubblico nel 2025 con 111 suite extra lusso servite da due ristoranti e due bar, una piscina, 2.400 metri quadrati di area retail dedicata al lusso e un giardino sul tetto. Infine, al posto dell’ex Burberry, chiuso da gennaio scorso in calle larga XXII Marzo, aprirà un negozio del marchio Tod’s di Diego Della Valle.