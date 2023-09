Borseggiatori a Venezia, cinque Daspo in una sola settimana

Altri Daspo a seguito dell’attività antiborseggio della Polizia. Una battaglia infinita quella delle forze dell’ordine veneziane che devono contrastare il fenomeno che sembra non avere fine anche perché borseggiatrici e borseggiatori hanno capito che in carcere non ci finiscono più.

Mercoledì 30 agosto una squadra, creata ad hoc, della Mobile, con il supporto dei poliziotti del Commissariato di San Marco e dei loro colleghi della Polizia Ferroviaria, ha effettuato l’ennesima attività finalizzata al contrasto dei borseggi.

In particolare due romeni, non residenti nel territorio veneziano, con a carico svariati precedenti per furto aggravato sui mezzi di trasporto e ricettazione, sono stati avvistati mentre tentavano di borseggiare gruppi di turisti nei pressi dell’imbarcadero della “linea 2” nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria di Santa Lucia.

Gli stessi, non appena si rendevano conto di essere stati individuati tentavano di allontanarsi i frettolosamente ma venivano bloccati dagli agenti che poi gli accompagnavano in Questura.

Ai due sono stati consegnati altrettanti fogli di via obbligatori, con i quali è stato ordinato loro l’immediato allontanamento da Venezia.

Nel corso della settimana, sul piano dell’azione di prevenzione sono stati emanati dal Questore altri 3 fogli di via obbligatori, che si aggiungono ai risultati dell’attività antiborseggio, nonché l’emanazione di un Daspo Urbano ed un Ammonimento per violenza domestica.

L’attività della Polizia è proseguita anche a Mestre. In particolare, nel corso dei servizi che gli agenti hanno svolto nel famigerato “quadrilatero dello spaccio” del Quartiere Piave martedì 29 e giovedì 31 agosto scorsi sono state controllate più di 120 persone e 6 esercizi commerciali, all’interno dei quali sono stati identificati oltre 40 clienti. Un terzo di questi erano avevano precedenti legati al mondo dello spaccio. Su alcuni dei locali controllati si sta concentrando l’attenzione della polizia. Non è da escludere che se durante altri controlli verranno trovati ancora spacciatori e pregiudicati, ai locali venga sospesa la licenza.