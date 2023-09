Venezia, in arrivo 28 chioschi-wc nei campielli. Ecco dove il Comune vuole posizionarli

Un grande bagno pubblico diffuso in tutta la città, funzionante h24: gabinetti a fossa vibrante - per scuotere i sedimenti - “mimetizzati” da edicole e piazzati nei campielli più centrali, quelli vicini ai grandi flussi di passaggio. Condizione preferita: che si affaccino su un canale, così da rendere più semplice l’arrivo della squadra per la pulizia degli impianti. Non si tratta di bagni chimici tradizionali: è prevista la pulizia e l’asportazione dei liquami quotidianamente. Chissà se inodore.

Troppi turisti e troppe calli trasformate in latrine? La soluzione alla quale sta lavorando l’amministrazione non è quella di ridurre il numero dei visitatori, ma di dare loro più servizi. Scartata l’ipotesi di realizzare nuovi bagni pubblici al piano terra di qualche edificio, come altri in città, l’amministrazione ha optato per wc diffusi: una soluzione che, probabilmente, non lascerà indifferenti residenti e attività che, prima o poi, potrebbero ritrovarsi un bagno pubblico avanti casa, seppur “travestito” da edicola.

Il progetto firmato da HyGieN Venezia Srl (la società che si è aggiudicata la gara) con studio associato a quattro e l’architetto Giorgio Vigato, sarà presentato alle categorie dopo la Mostra del Cinema: a mandare gli inviti è stato l’assessorato al Commercio. Una prima convocazione lanciata per lunedì è stata rinviata perché il soprintendente Fabrizio Magani ha voluto essere presente in prima persona, per conoscere il progetto.

Dunque, l’idea di base è quella di allestire bagni pubblici all’interno di chioschi in forma di edicola o che richiamino i vecchi box in legno anti moto-ondoso un tempo realizzati (e mai utilizzati) per i vigili urbani. E sistemarli in 28 campielli tra Venezia e le isole. Luoghi centralissimi.

Dove? Tronchetto, piazzale Roma, campo San Leonardo, Rialto Novo, San Bartolomeo, San Marco, Accademia, Bragora, Giardini Napoleonici, Castelforte San Rocco, campiello Querini, Santa Fosca, San Vidal, San Lorenzo, campo Manin, fondamenta Labia, San Marcuola, San Vio, San Trovaso, Sant’Alvise, Gesuiti, Corte Amaltea, corte del Basegò, campiello Santa Marina, San Simeon Grande, San Basegio, fondamenta de la Salute, San Giacomo da l’Orio, campiello del Remer, rio terà dei Sabioni e, ancora, a Murano (Bressagio, Faro, San Donato) alla Giudecca vicino al ponte Lungo: luoghi strategici, seguendo il maggior flusso di passanti.

ll progetto trae origine da un bando lanciato prima dell’emergenza Covid, a fine 2019 e assegnato nella primavera del 2020. Titolo: “Nuovi servizi igienici amovibili nel centro storico di Venezia e isole”. Appalto per un valore di 5,8 milioni, per la realizzazione dei box e la gestione quinquennale del servizio. Prezzo ipotizzato per il cliente, lo stesso al momento in vigore nei 9 centri di servizio pubblici in città (questi sì presidiati da personale), più quattro nelle isole: 1,50 euro.

Il bando del Comune aveva visto un solo partecipante, la HyGien Venezia, con il prototipo “Happy Toilet”, alimentato da pannelli fotovoltaici sul tetto dell’edicola. La gara è stata aggiudicata dal Comune nel 2020, poi è arrivato il Covid che tutto a congelato. Ma a emergenza finita sono tornati milioni di turisti e l’amministrazione ha ripreso in mano il progetto, sinora sconosciuto ai più. Indicazioni più precise dovrebbero arrivare alla riunione dell’11 settembre. Si attendono le reazioni al progetto.