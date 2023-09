Stra, riapertura delle scuole a rischio per i danni causati dalla grandine

È corsa contro il tempo a Stra, Campagna Lupia e Fiesso D’Artico, Fossò per la sistemazione delle scuole colpite dal maltempo dello scorso 19 luglio che ha devastato l’intera Riviera del Brenta prima dell'avvio dell'anno scolastico.

La situazione più grave si registra nel comune di Stra con danni ingenti alle scuole elementari Don Orione e all’asilo “L’albero delle Farfalle” che si trova nello stesso plesso delle elementari.

«Purtroppo», dice la sindaca di Stra Caterina Cacciavillani, «stiamo facendo il possibile per poter partire senza intoppi alle scuole del paese per l’apertura dell’anno scolastico e cioè per il prossimo 13 settembre.

I danni causati dalla grandine e dal vento dello scorso 19 luglio sono stati molto vasti. Ci sono parti delle scuole in cui piove dentro. Sono stati distrutti lucernai coppi, guaine. Abbiamo preso accordi con la direzione didattica su come gestire gli interventi in programma. Gli interventi di emergenza che stiamo andando a fare su queste scuole superano i 200 mila euro».

Problemi alle scuole a causa del maltempo si sono registrato anche a Fossò.

«Le scuole che più hanno registrato danni - spiega la vicesindaco di Fossò, Susanna Calore, «sono le scuole medie Galileo Galilei e poi le scuole elementari Alessandro Marconi. Siamo intervenuti in emergenza perché fortunatamente erano in corso sui due edifici dei lavori di efficientamento energetico. In questo modo abbiamo razionalizzato i tempi ».

A Fiesso il Comune in accordo con la direzione didattica sta compiendo interventi di emergenza alla scuola primaria “Italia K2” che si trova in via Botte. Anche in questi caso la grossa grandine ha provocato dei danni al tetto con delle infiltrazioni.

A Campagna Lupia i lavori per la messa in sicurezza delle scuole sono in corso. «Abbiamo dato il via», afferma il sindaco di Campagna Lupia Alberto Natin, «a dei lavori si emergenza per la sistemazione del tetto alle scuole del capoluogo e soprattutto alle elementari di Lughetto dove in seguito ai danni da grandine dello scorso 19 luglio, si erano registrate delle infiltrazioni».