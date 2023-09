Auto fuori strada, giovane infermiera a fine turno soccorre mamma e figlia

Auto fuori strada sull’argine verso San Donà, paura per una mamma e la figlia poco più che adolescente, soccorse da un’infermiera dell’ospedale di San Donà che stava tornando dal lavoro terminato il turno, ed era pertanto libera dal servizio.

Giovedì alle 7.30 l’incidente si è verificato sulla strada provinciale tra San Donà ed Eraclea. L’auto, un’utilitaria con a bordo le due donne, di origine straniera, è uscita di strada rotolando dall’argine e finendo quasi nel letto del Piave. Fortunatamente si è fermata poco dopo il pendio arginale nell’area golenale, altrimenti le conseguenze sarebbero state tragiche per le due donne.

Poco dopo l’incidente è sopraggiunta in auto l’infermiera del reparto di Cardiologia dell’ospedale di San Donà, Sara Russo, che si è fermata ed è corsa giù dall’argine per sincerarsi delle condizioni dei feriti nell’auto rovesciata. Aveva appena terminato il suo turno di notte. Qualche minuto dopo si è fermata anche l’ambulanza di servizio trasporto pazienti della società privata Antoniana che si è aggiunta con il personale a prestare i primi soccorsi in attesa del 118 nel frattempo allertato.

«Abbiamo aiutato le due donne per i primi soccorsi», racconta l’infermiera ancora scossa per quella scena, «e dato l’allarme, così poco dopo sono arrivati i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco. Una delle due donne, la mamma, era infatti incastrata nell’auto e non riusciva a muoversi. La madre aveva subito delle ferite ed era semi cosciente, accusando dolori forti. I sanitari le hanno fatto indossare il collare, caricandola poi sulla barella spinale, in caso di traumi alla schiena, per trasferirla in autoambulanza al reparto di pronto soccorso per i relativi controlli più approfonditi».

Sara Russo ha lavorato per anni nel reparto di Medicina all’ospedale di Jesolo e da un anno è stata trasferita nel reparto di Cardiologia a San Donà.

«Scene come questa», aggiunge, «non mi sono mai capitate in prima persona. Fortuna vuole che ci siamo trovate di passaggio io, che smontavo dalla notte, e il Servizio Trasporti Antoniana».

Da tempo non venivano segnalati incidenti sulla strada arginale, che è sempre molto pericolosa lungo entrambi i lati del fiume. In caso di fuoriuscita autonoma o a seguito di impatto i veicoli rotolano dall’argine con il rischio incombente di piombare nelle acque del Piave. Ecco perché ci sono anche i guardrail, anche se non in tutto il tratto, e nella parte alla destra del fiume vige il limite dei 50 km orari in quanto la strada è più stretta e senza linea di mezzeria in più tratti.