Cancellati i murales attorno al municipio di San Donà. «Via solo le scritte, quella non è arte»

Detto, fatto. Il Comune di San Donà ha fatto cancellare nottetempo i graffiti alle spalle del municipio. Lo avevano annunciato il capogruppo di Fratelli d’Italia, l’avvocato Giuseppe Muzzupappa, assieme al presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Rizzello. Facevano parte di una serie di opere e interventi dei giovani, assieme ad altri murales sulle pareti del centro culturale da Vinci e poi nella galleria che collega il palazzo municipale a via Ancillotto, nota come galleria Bimbi.

Assieme ai disegni, erano però comparse sotto il municipio anche delle scritte dei writers abusivi che avevano coperto in particolare una porta metallica al centro della parete. C’erano poi delle scritte semi artistiche che inneggiavano alla libertà, compresa quella di scrivere sui muri. Il nuovo corso dell’amministrazione comunale di centrodestra, la circostanza che sia stato precedentemente chiuso il centro sociale giovanile “Altrokè” sempre sotto il municipio, con la contestuale apertura di un ufficio distaccato della polizia locale, ha convinto il Comune a procedere almeno per la parete davanti all’ufficio dei vigili e quella adiacente dopo l’angolo, affacciata sul parco Agorà, che era sempre coperta di disegni fino alla sommità.

I vari collettivi e comitati di giovani, autori dei murales, per il momento non si sono pronunciati, dopo aver fortemente criticato la decisione drastica dell’amministrazione comunale. Anche il Pd, oggi all’opposizione, non ha commentato. Nessuno al momento vuole accendere altre polemiche sulla vicenda murales imbiancati. La ditta “Loris Dipinture” nell’arco di un pomeriggio ha imbiancato le due pareti che ora sono perfettamente linde e pulite. E sono anche sotto il tiro delle telecamere di sorveglianza del Comune, nel caso a qualcuno venisse in mente di ricoprirle di scritte.

«Lo avevamo detto», ricorda il capogruppo di FdI Muzzupappa, «quella non era arte né forma estetica di espressione, ma solo imbrattamento con tanto di scritte diseducative. Così abbiamo deciso senza esitazione di procedere con la imbiancata generale. Adesso vedremo se intervenire ancora in altri punti della città».

Il presidente del Consiglio Rizzello conferma che sarà fatta una cernita. «Siamo intervenuti solo per la parte di scritte», precisa, «volgari e antiestetiche e nelle colorazioni sulle pareti che ritenevamo offensive e anche brutte da vedere perché non di fatto vere opere d’arte. Non ci saranno per il momento altri interventi, anche se terremo controllata la zona del palazzo municipale per evitare che altri writer si insinuino abusivamente e approfittino di pareti bianche per nuove scritte».