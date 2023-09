Arti marziali, il veneziano Zecchini a Parigi per sfidare il francese Charriere

Parte dal cuore di Parigi, a due passi dalla Senna, il sogno di Manolo Zecchini. Sabato 2 settembre (inizio riunione ore 21) affronterà all’Accor Arena di Paris-Bercy il transalpino Morgan Charriere, prima tappa della scalata al titolo dell’UFC, l’Ultimate Fighting Championship, l’organizzazione di arti marziali miste statunitensi, la più importante nel campo delle MMA a livello internazionale, con sede a Las Vegas.

Un palcoscenico di caratura mondiale, il Palais di Paris-Bercy, per l’Angelo Veneziano (il soprannome di Zecchini, 11 vittorie, 3 sconfitte in Pro MMA), al debutto in UFC e sarà il primo italiano a combattere nella Main Card, la più importante rispetto alla Preliminary Card.

L’avversario sarà Morgan Charriere “The Last Pirate”, ventisettenne (18 vittorie, 9 sconfitte, 1 pari), anche lui al debutto nella Promotion americana, che si è guadagnato la chiamata grazie alla lunga esperienza in Cage Warriors, di cui era il campione dei pesi piuma.

Chi è Manolo Zecchini

Manolo Zecchini è il secondo fighter attualmente presente nel roster UFC, insieme a Marvin Vettori. Veneziano di Marghera, residente a Spinea, Manolo Zecchini ha 26 anni, da ragazzino ha praticato il karate, dividendosi successivamente tra Jiu-Jitsu, lotta greco romana, boxe e kickboxing, non ancora maggiorenne viene affascinato dalle arti marziali miste tanto che a 17 anni vola in Brasile, vincendo il primo incontro da professionista, prima tappa di continui spostamenti che lo porteranno anche negli Stati Uniti, allenandosi in due palestre cult delle arti marziali miste mondiali, la Jackson Wink Mma Academy e la Kings Mma, e cullando sempre il sogno dell’UFC.

Spirito indomito, ha superato infortuni e contrattempi, salendo di livello negli ultimi quattro anni, fino all'ingresso in UFC, con incontri e vittorie che gli hanno spianato la strada. La svolta a inizio agosto, quando Manolo Zecchini ha firmato l’accordo con l’UFC.

L’incontro del 2 settembre sera potrà essere seguito sul canale Youtube dell’UFC, oltre che su Dazn.