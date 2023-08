Montanariello (Pd): "Servono azioni precise per la sicurezza della Romea"

Jonatan Montanariello, vice capogruppo Pd in consiglio regionale e vicepresidente commissione Infrasttutture, interviene al sit-in per la messa in sicurezza della Romea a Lova di Campagna Lupia: "Questa Romea resta e va messa in sicurezza. Urge come non mai. Nn nascondiamoci dietro all'apertura di nuove discussioni". (Intervista Alessandro Abbadir, video Zaffaina)

01:33