Venezia, fiocco rosa in Comune: l’assessore Boraso è diventato nonno

L’assessore alla Mobilità e alla Viabilità del comune di Venezia, è diventato nonno. E già qualcuno ci scherza sopra e lo chiama “nonno Renato”. La figlia Giulia, infatti, mercoledì mattina presto ha dato alla luce la piccola Soraya, nata dall’unione con il compagno Thomas.

«Cara Giulia sei stata bravissima» scrive il nonno-assessore, che ha dato la notizia anche su tutti i social «è arrivata Soraya! Una bimba bellissima: assieme al tuo compagno Thomas avete coronato un sogno». Poi il messaggio per la neonata: «Soraya si affaccia al mistero della vita, ci auguriamo che sia una vita ricca di gioia, salute, serenità e pace».

La famiglia e in particolare l’assessore, ci tiene a ringraziare il personale del nosocomio di Mestre: «Un ringraziamento a tutto il reparto di Ostetricia dell'Ospedale all'Angelo per competenza e professionalità in particolare alla Ostetrica Giada».

Chiude: «Un abbraccio a noi nonni materni e paterni, nonna Silvia e Tiziana, nonni Massimo e Renato che, tutti in grande silenzio, abbiamo sofferto fino alla fine per esplodere alle 5.35 nella gioia più viva. Buona vita, amata Soraya».