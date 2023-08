Regata Storica a Venezia, ecco sensi unici pedonali e zone vietate

La circolazione pedonale per domenica 3 settembre, giorno della Regata Storica, verrà regolata da un’ordinanza firmata giovedì dal comandante generale della Polizia locale di Venezia.

In particolare, il provvedimento prevede nella giornata di domenica, dalle ore 13:30 e fino alla fine della manifestazione, che la Polizia locale, in caso di afflusso di persone nelle zone interessate dalla manifestazione tale da compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione, possa dirottare il traffico pedonale e organizzarlo istituendo sensi unici e vietando temporaneamente l'accesso e il transito in determinate zone dove la presenza di spettatori potrebbe creare pericolo alla pubblica incolumità, comprese le scalinate laterali del Ponte di Rialto o sul Ponte dell'Accademia.

La Polizia locale potrà inoltre sospendere o spostare temporaneamente, anche in parte, le occupazioni di suolo pubblico, qualora questo si renda necessario per garantire la pubblica incolumità.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza comporterà sanzioni da 25 a 500 euro.