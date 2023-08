Prima il mal di schiena, poi il malore fatale. Doriana si spegne a 48 anni

«Il mondo le ha voluto bene». Poche e chiare le parole di Alfonso De Stefano nel ricordare la moglie morta improvvisamente martedì a causa della lacerazione di una aorta. Doriana Rossi, 48 anni, dipendente dell’Azienda “Ghiaccio facile”, volontaria e per anni voce del Coro San Michele Arcangelo, si era recata all’ospedale all’Angelo per dolori intercostali e alla schiena.

Ma il cuore di Doriana si è poi improvvisamente fermato. Una morte improvvisa che ha colto tutti di sorpresa, facendo piombare nel dolore i familiari.

Doriana se n’è andata troppo presto. Aveva solo 48 anni. Era una donna molto attiva nella comunità e molto conosciuta in paese. Cinque anni fa aveva perso il fratello Mirko, il papà Ferruccio è molto stimato in paese anche nel suo ruolo di nonno vigile. Era molto legata ai figli Lorenzo e Nicolò.

«Siamo tutti scossi, mai la dimenticheremo». È molto dispiaciuto l’ex sindaco Loredano Marcassa: «Era a scuola con mia figlia alle elementari. Veniva spesso a giocare da noi con altri ragazzi. Persona splendida. Sono molto dispiaciuto e vicino alla famiglia. Con la madre siamo coetanei e cresciuti assieme».

Il direttore del coro Michele Mazzon non riesce a darci pace: «Doriana è morta? Incredibile. È stata una delle mie ragazze nel coro quindi è arrivato anche suo padre Ferruccio». L’ex parroco Don Gianni Fassina che è stato operativo in paese per quasi vent’anni ed ha battezzato i due figli è sconvolto dalla notizia: «Faceva parte della corale, veniva a cantare, una ragazza attaccata alla parrocchia. Prima di lei ci aveva lasciato il fratello, una famiglia segnata dal dolore. È difficile parlare pregherò per loro».

Gli amici e i conoscenti hanno espresso il loro dolore e sconforto sui social. Incredulità dopo aver appreso la notizia dell’improvvisa scomparsa dell’amica.

Già da martedì i messaggi hanno iniziato ad apparire su Facebook. Post molto sentiti per ricordare la figura di Doriana, una mamma esemplare.

Maide Simon Calore, commerciante di via Marconi, nel suo post ha scritto: «Ciao Doriana amica mia». A ricordarla anche il consigliere comunale Cristina Baldoni, amica di famiglia da oltre trent’anni: «Ci lascia una donna schietta, solare e concreta. Era molto legata al fratello e ai suoi figli. Siamo tutti scossi, mai la dimenticheremo».

Il funerale si svolgerà venerdì 1° settembre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale.