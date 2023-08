Venerdì 1° settembre lo spettacolo delle Frecce Tricolori sul cielo di Venezia

Grande attesta per le Frecce Tricolore che venerdì 1° settembre coloreranno il cielo di Venezia dalle 10.30 alle 11.30.

L’evento è stato organizzato per i 100 anni della costituzione dell’Aeronautica Militare come forza armata autonoma. Fino a novembre, infatti, l’Aeronautica ha previsto dei passaggi della pattuglia acrobatica nazionale in ogni capoluogo di regione.

Prima le Frecce, provenienti da nord, sorvoleranno San Marco per poi passare su San Giorgio, proprio sopra il campanile. Poi gireranno verso San Michele, attraverseranno il cielo di Rialto e coloreranno l’azzurro del Bacino. Uno spettacolo suggestivo, che il due settembre arriverà a Jesolo, per l’ormai tradizionale «Jesolo air show», giunto quest’anno alla 25^ edizione.

L’ultima volta che le Frecce Tricolori avevano illuminato il cielo veneziano era il gennaio del 2022, per un video promozionale pensato per illustrare le bellezze della città in vista delle Olimpiadi invernali di Milano- Cortina 2026. Non erano stati pochi i residenti che avevano chiamato le forze dell’ordine, allarmati per il persistente passaggio, accompagnato da un forte frastuono, delle frecce sopra la laguna. Questa volta, l’evento è stato comunicato per tempo, per permettere a tutti di ammirare lo spettacolo senza preoccupazioni.