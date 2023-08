Auto finisce in un fossato sulla Triestina, tre ragazzi feriti a Ceggia

Auto fuori strada sulla Triestina intorno alle 21 30. Una Volkswagen Golf con a bordo tre ragazzi ha colpito il ponticello in cemento di un' abitazione affacciata sulla statale 14. L' auto, in direzione Portogruaro, ha perso aderenza sull' asfalto e il guidatore ne ha totalmente perso il controllo.

E' così carambolata sulla strada per poi finire la sua corsa rovesciata sulla fiancata all' interno del fossato sulla statale, quasi totalmente privo d'acqua. Nell' abitacolo della Golf i tre ventenni che sono rimasti feriti, due in condizioni più gravi. Hanno riportato lesioni in varie parti del corpo, ma non hanno perso conoscenza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di San Donà con I sanitari del 118. La statale 14 è stata chiusa durante i soccorsi. Sul posto I carabinieri per effettuare i rilievi stradali. Non sono stati coinvolti altri veicoli.