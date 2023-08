La scuola Da Vinci di Quarto d’Altino nel segno dell’efficienza energetica

La sostituzione degli infissi, la manutenzione dei radiatori dell’impianto di riscaldamento e il rifacimento dell’isolamento delle coperture. Cantieri aperti nella scuola primaria “Da Vinci” di Quarto, per i lavori del secondo stralcio dell’intervento di miglioramento energetico dell’edificio, per un quadro economico di 580 mila euro.

In vista dell’apertura dell’anno scolastico, il sindaco Claudio Grosso ha compiuto un sopralluogo nella struttura. Si tratta del secondo importante cantiere che in pochi anni coinvolge la primaria Da Vinci.

Già a dicembre 2021 la scuola era stata interessata da un primo stralcio dell’intervento di miglioramento energetico, con la sostituzione degli infissi al piano terra, per un importo dei lavori pari a 140 mila euro. Nei mesi scorsi è stata bandita anche la gara d’appalto per il secondo stralcio, i cui lavori sono stati assegnati alla ditta Costruzioni Sirio, per un investimento di 580 mila euro. Vista l’importanza del cantiere, per l’inizio dei lavori è stato necessario attendere la fine delle lezioni.

Adesso il cantiere è in pieno svolgimento. Gli interventi riguardano la sostituzione dei rimanenti infissi, ma anche delle valvole termostatiche dei radiatori e il rifacimento dell’isolamento delle coperture della scuola. La fine dei lavori è attesa entro il 23 ottobre. Ma non sono previste interferenze con le lezioni. Per la data di apertura delle scuole, saranno concluse le lavorazioni principali, per rendere fruibili tutti gli spazi scolastici. Poi saranno ultimate le rifiniture, in particolare su palestra e mensa.

«Quest’intervento», spiega Grosso, «fa parte di un più ampio programma dell’Amministrazione con l’obiettivo di efficientare il maggior numero possibile di edifici comunali, sia per una questione di benessere degli utenti, in questo caso studenti, sia per ridurre la spese energetica».

Si è già intervenuti in vari punti sull’illuminazione pubblica e analogo intervento è previsto, per 1 milione 265 mila euro con fondi Pnrr, sul centro civico di Portegrandi, con l’avvio dei lavori a inizio 2024.