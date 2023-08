L’imprenditore parigino Berggruen si compra Palazzo Malipiero

Ora tocca a Palazzo Malipiero. Terzo palazzo veneziano acquisito nel giro di pochi anni da Nicolas Berggruen, il sessantaduenne imprenditore e filantropo nato a Parigi e con cittadinanza tedesca e americana che ha da pochi mesi inaugurato nella Casa dei Tre Oci, alla Giudecca, acquistata dalla Fondazione di Venezia – tranne l’ultimo piano, ancora di proprietà dell’architetto Luca Bombassei, presidente della Venice International Foundation – la prima sede europea del Berggruen Institute, un istituto di ricerca con con sedi a Los Angeles e Pechino, indipendente e non profit, da lui creato e presieduto, attivo sulle politiche internazionali e le sfide globali del XXI secolo, che svolgerà un’attività continuativa con incontri periodici con filosofi, economisti, imprenditori, scrittori.

Prima Ca’ Diedo

Ma da un paio d’anni Berggruenn ha acquistato nella città storica dalla Cassa Depositi e Prestiti anche Palazzo Diedo, già sede prima di una scuola elementare e poi del Tribunale di sorveglianza, abbandonato da anni.

L’obiettivo in questo caso è farne un nuovo polo dell’arte contemporanea in città, la Berggruen Arts & Culture, diretto da Mario Codognato, curatore veneziano di fama internazionale, già capo curatore del Madre a Napoli e che a Venezia è anche direttore della Anish Kapoor Foundation, con sede in un altro palazzo storico, il Manfrin.

A Palazzo Diedo ci sarà spazio per artisti invitati a “produrre” le proprie opere a Venezia, trasformando alla fine del lavoro lo stesso studio in uno spazio espositivo per vederle. Ma potrebbe ospitare anche incontri e dibattiti in collegamento con la Casa dei Tre Oci, così come nella sede della Giudecca è possibile l’organizzazione di mostre, in un rapporto molto fluido tra i due spazi, entrambi di proprietà del Berggruen Insitute. L’obiettivo è inaugurare Palazzo Diedo, ristrutturato in occasione della Biennale Arti Visive del 2024.

Piano nobile di palazzo Malipiero come casa

Ma di recente Berggruen ha appunto acquistato anche il piano nobile, con l’uso del magnifico giardino sul Canal Grande, di Palazzo Malipiero, di fronte a Palazzo Grassi. In questo caso lo scopo è quello di farne la propria abitazione personale a Venezia, dove medita di fermarsi sempre più a lungo. L’imprenditore e collezionista nato a Parigi lo ha acquistato dall’imprenditrice e gallerista Francesca Barnabò, già moglie dell’ex ministro degli Esteri Gianni De Michelis. L’origine del palazzo è antichissima, addirittura due epoca bizantina, tra il X e l’XI secolo dopo Cristo, ma ha subìto nel tempo rimaneggiamenti fino all’aspetto attuale, dovuto agli interventi all’inizio del Settecento della famiglia Malipiero, allora proprietaria del palazzo. Dalla fine del Settecento è il magnifico e scenografico giardino con statue, che Berggruen potrà utilizzare per feste o ricevimenti.

In un recente passato il palazzo è stato utilizzato anche per mostre o per ospitare padiglioni esterni della Biennale, ma l’uso che il nuovo proprietario ne farà sarà esclusivamente personale.

Il tassello mancante

Mancherebbe, a questo punto, un solo “tassello” al completamento della strategia immobiliare di Berggruen, molto più difficile da ottenere: la piena acquisizione della proprietà della Casa dei Tre Oci. L’ultimo piano, come detto, è infatti di proprietà e uso dell’architetto Luca Bombassei, figlio del noto e facoltoso imprenditore, oltre che già parlamentare, Alberto Bombassei. La Fondazione di Venezia prima, e ora Nicolas Bergrruenn hanno tentato di acquistare dai Bombassei l’ultimo piano dei Tre Oci, ottenendo però sempre un rifiuto, e anzi la richiesta da parte loro di acquistare a loro volta l’intero palazzo. Se oggi il Berggruenn Institute Europa – come prima la Fondazione di Venezia – può svolgere la sua attività, è anche perché l’architetto Bombassei, gentilmente glielo permette, visto che occupa anche spazi che sono condominiali, come il salone di passaggio al piano terra del palazzo.

I rapporti di buon vicinato fanno sì che la coabitazione avvenga senza problemi, ma il sogno dell’imprenditore parigino sarebbe quello, prima o poi, di acquisire l’intera proprietà del palazzo neogotico, per utilizzarne anche l’ultimo piano, tra l’altro magnificamente restaurato