Una paratoia è in manutenzione, il Mose si è alzato “sdentato”

Il Mose senza un dente. Per la prima volta lunedì sera il sistema delle paratoie è stato azionato a Punta Sabbioni senza una paratoia, estratta un mese fa e in cantiere per la manutenzione. Al momento del sollevamento si è notata una corrente anomala nelle vicinanze del “buco” della paratoia mancante. «Ma non c’è stato alcun effetto sui fondali e di erosione» dicono al Consorzio Venezia Nuova, «perché si trattava di un evento piuttosto moderato, e perché il fondo è protetto in quel punto da uno speciale geo tessuto».

Qualche preoccupazione l’evento l’aveva data. Tanto che i tecnici di Consorzio e Comar hanno simulato nella sala di controllo dell’Arsenale gli effetti del “buco”. Con una marea come quella dell’altra sera e un dislivello tra mare e laguna tutto sommato modesto, il sovralzo causato dalla mancanza di una paratoia è stato calcolato in circa 2 centimetri a Venezia. Per evitarlo, dicono i tecnici, il sollevamento del Mose è stato anticipato di 15 minuti. Dunque tutto sembra andato bene l’altro pomeriggio per il sollevamento straordinario del sistema. È la 51esima volta da quando è stata completata due anni fa la posa delle paratoie.

In agosto negli ultimi 150 anni una marea superiore a 100 centimetri si era vista soltanto 4 volte. Due di queste adesso, nel 2023. E il record potrà essere battuto perché l’acqua alta si è rivista ieri sera, tornerà stamattina e anche stasera poco prima di mezzanotte. Solo da domani la situazione potrà migliorare per l’attenuarsi del maltempo. Meteo che secondo gli esperti ha mostrato segnali di violenza mai visti e onde anomale, che non esistevano quando il Mose è stato progettato. Il sollevamento delle paratoie impiega decine di tecnici, per un costo di oltre 200 mila euro. In attesa del completamento degli impianti si fa in modalità semiautomatica, con il controllo umano. Intanto di Mose si è parlato anche ieri mattina in Prefettura. Tavolo richiesto dalle organizzazioni sindacali per la tutela dei lavoratori di Consorzio, Comar e Thetis. Moderata soddisfazione è stata espressa dai segretari di Cgil, Cisl e Uil Daniele Giordano, Michele Zanocco e Igor Bonatesta per i nuovi segnali avuti sull’obiettivo di salvaguardare tutti i lavoratori oggi occupati.

Il Consorzio e il commissario del Mose hanno annunciato che entro 12 mesi sarà emanato un bando decennale per la manutenzione straordinaria delle paratoie. Tra i criteri di assegnazione sarà premiato il più alto assorbimento dei lavoratori delle due aziende. Restano molte divergenze sulla tutela del personale adibito a mansioni non strettamente tecniche. Su questo fronte il sindacato giudica «ingiustificata e dannosa» la scelta di non procedere con la costituzione dell’Autorità per la laguna, che dovrebbe assumere funzioni importanti come il controllo delle acque, la verifica delle condizioni della laguna e gli effetti del Mose, la salvaguardia dei canali e delle barene. «Chiediamo al sindaco e a tutte le forze politiche veneziane» dicono i sindacati, «di attivarsi affinché questa legge approvata tre anni fa sia messa in pratica». Il prossimo passo potrebbe essere l’incontro tra il sindaco Brugnaro e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, atteso in laguna per i prossimi giorni. Con la scelta definitiva del presidente, che dovrà traghettare le attuali istituzioni all’Autorità, scriverne lo statuto e dunque dichiarare conclusa la fase dei commissariamenti del Mose e del Consorzio. In pole position l’ex prefetto Vittorio Zappalorto e il generale della Finanza Giovanni Mainolfi. —

