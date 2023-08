Jesolo, un altro pino crolla in strada

Un altro pino crollato al lido di Jesolo in via Levantina, nei pressi del bar Opitergina. È accaduto verso le 8.30. Sul posto il personale di Jesolo Patrimonio, vigili del fuoco e polizia locale. La strada non è stata chiusa perché l' albero è caduto verso il parcheggio di un vicino condominio.

Fortunatamente non sono state coinvolte persone o veicoli.

È il secondo in due giorni, dopo quello in via Trentin. Il problema si ripresenta sempre con il brutto tempo. Il Comune spende 600 mila euro l'anno per la manutenzione dei pini, ma evidentemente non basta e si dovrà decidere cosa fare per prevenire seriamente questo pericoloso incombente.