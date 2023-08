Hellas Verona, cocaina in curva sud: 12 arresti

Usavano i bagni della curva sud dello stadio Bentegodi per sniffare cocaina durante le partite in casa dell’Hellas Verona. “Centinaia di dosi, dall’inizio alla fine della partita”, raccontano gli investigatori della Squadra Mobile veronese, che hanno concentrato l’indagine sugli ultimi quattro match in casa del campionato dello scorso anno, quindi contro Empoli, Torino, Inter e Bologna. Dodici le misure cautelari emesse nei confronti di altrettanti ultras dell’Hellas, i duri e puri della curva, di dichiarata fede neonazista. E infatti lo spaccio, in questo caso, era totalmente gestito da italiani, veronesi doc, tatuati e fedelissimi alla dottrina della destra nera.

Gli investigatori del questore Roberto Massucci hanno documentato lo spaccio non solo all’interno dello stadio, ma anche nel bar antistante, punto di ritrovo della tifoseria prima dell’inizio di ogni partita. Dall’alba sono in corso anche le perquisizioni, 14 in tutto.

Quello che hanno accertato i poliziotti della Mobile di Carlo Bartelli è infatti il primo livello di un’indagine che potrebbe portare molto più lontano. Resta infatti da capire dove si procuravano la droga gli italianissimi pusher con bicipiti gonfi e le croci celtiche tatuate. Gli accertamenti mirano a verificare se ci sia o meno un rapporto diretto con la criminalità organizzata, italiana o straniera.

Quel che è certo è che la cocaina scorreva a fiumi nella curva dell’Hellas, questo fa presupporre alla disponibilità di quantitativi importanti a disposizione degli ultras veronesi. Le persone destinatarie delle misure cautelari hanno tra i 20 e i 50 anni, dunque ci sono sia giovani leve che storici nomi della curva. Una curva che, è bene ricordarlo, ancora veleggiava sospinta dall’entusiasmo per la vittoria sulla Roma di sabato.

Proprio qualche giorno fa il presidente della Camera Lorenzo Fontana, leghista veronese, in collegamento con la trasmissione sportiva dell’emittente locale Telenuovo, ha ribadito il suo amore per l’Hellas e la curva. “Ho l’abbonamento in curva dal 1999”, ha detto.