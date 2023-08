Era un’avvocata francese di Grenoble la vittima dell’incidente sul ponte

Nella loro relazione finale gli agenti della Polizia Locale hanno ipotizzato il reato di omicidio stradale nei confronti del conducente della moto su cui viaggiava Fanny Marion, 31 anni, l’avvocatessa francese morta nell’incidente avvenuto lunedì pomeriggio sul ponte della Libertà. Un atto dovuto anche per poter disporre tutti gli accertamenti necessari a stabilire per quale motivo il conducente, nonché marito di Fanny, ha perso il controllo della moto.

Questa ricostruzione sarà fatta basandosi sulla relazione degli agenti della Polizia locale e di eventuali perizie che la Procura eventualmente disporrà o che saranno fornite dai famigliari della morta o dallo stesso motociclista. Da valutare infatti se la moto sia scivolata sulle rotaie del tram rese viscide dalla pioggia caduta poco prima. Nella relazione della Polizia locale non viene ipotizzata nessuna relazione tra la caduta e le rotaie.

Naturalmente spetterà ai periti verificare un eventuale legame che non si può verificare a priori. Infatti da quando è stata realizzata la linea del tram che collega Piazzale Roma alla terraferma, sono stati parecchi gli incidenti che hanno coinvolto motociclisti e ciclisti finiti con le ruote dei loro mezzi sulle rotaie. E non solo sul ponte della Libertà. Diversi dei quali anche molto gravi con persone ricoverate per mesi in ospedale. E a cadere non erano stati. A Mestre c’era stato anche una morta.

Lunedì fin dal primo pomeriggio, la circolazione sul ponte della Libertà, aveva proceduto a sprazzi a causa degli improvvisi scrosci d’acqua provocati dal maltempo di questi giorni, alternati a fugaci apparizioni del sole. E proprio queste particolari condizioni climatiche potrebbero aver giocato un ruolo decisivo nell’incidente. L’alternarsi di pioggia e sole, infatti, rende particolarmente scivoloso l’asfalto. A questo si aggiunge la pericolosità della rotaia utilizzata dal tram Actv. Oltre alla scivolosità dell’acciaio utilizzato come binario, inevitabilmente con la pioggia la sede del binario si riempie puntualmente d’acqua.

Ieri mattina sono arrivati da Grenoble i familiari della giovane donna e il fratello del compagno. Dovranno sbrigare le formalità per far rientrare la salma dell’avvocatessa in Francia. Già nella tarda mattinata di ieri la mamma e il papà di Fanny hanno avuto il triste compito di riconoscere ufficialmente la salma nell’obitorio dell’ospedale dell’Angelo. Il compagno è stato dimesso dall’ospedale dove ha trascorso la notte. Infatti a seguito della caduta, nella quale ha riportato varie contusioni non gravi, non riusciva a parlare per lo stato di choc in cui si trovava. In queste ore sia lui che i famigliari di Fanny sono stati assistiti dai funzionari del consolato di Francia.

Fanny Marion e il suo compagno, anche lui avvocato, erano in vacanza in Italia da una decina di giorni. La coppia stava facendo un viaggio in moto che, dopo Genova, Firenze, Roma, la Costiera Amalfitana e la Puglia, aveva come quale destinazione Venezia dove era previsto si fermassero tre o quattro giorni. Fanny Marion ha prestato giuramento di avvocato alla fine del 2018 ed era una penalista.