La Procura dispone l’autopsia sul bimbo di 6 anni annegato a Sottomarina

La Procura della Repubblica ha deciso di far eseguire l’autopsia sul corpo del bambino di sei anni annegato nel tardo pomeriggio di sabato nel mare antistante lo stabilimento balneare Astoria, all’altezza della Torretta 12. Solo dopo questo accertamento la pm Federica Baccaglini deciderà se indagare per omessa custodia i famigliari.

Il piccolo di origini ghanesi è annegato a pochi passi dalla riva. La famiglia, arrivata dalla Spagna per partecipare ad un matrimonio, aveva dato l’allarme perché non trovava il bambino, che probabilmente si era allontanato per giocare. Dagli altoparlanti delle torrette il messaggio, come qualche giorno per un bambino per fortuna trovato vivo parecchio lontano da dove si era allontanato.

A ritrovare il corpo del bambino è stato un bagnante. Questo mentre camminava nell’acqua di nemmeno mezzo metro, ha sbattuto una gamba contro un oggetto che ha scoperto, subito dopo, essere il corpo del piccolo. Scattato l’allarme sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i bagnini, i sanitari del Suem, carabinieri e uomini della Guardia Costiera. Da Mestre è stato inviato anche l’elicottero del 118 nel caso ci fosse la necessità di trasportare con urgenza il bambino nel più attrezzato ospedale dell’Angelo. Il primo medico arrivato sul posto ha tentato di rianimare il bambino. Tutto inutile. Infatti il piccolo era già morto, davanti agli occhi disperati della madre e della zia, per le quali la vacanza si è trasformata in tragedia.

Per evitare che i curiosi si intromettessero in un momento così delicato, l’area in cui i sanitari hanno cercato di salvare il bambino è stata delimitata con degli ombrelloni. I sanitari hanno cercato di fare il possibile e per diverse decine di minuti hanno fatto tutte le manovre rianimatorie per strappare alla morte il bambino. Alla fine anche loro si sono arresi. C. M.