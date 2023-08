Addio a Olindo Caramaschi, per 44 anni organista del Duomo di Mestre

Ha smesso di suonare per chi amava, ma ora suonerà il suo organo per gli angeli. E’ mancato mercoledì 30 agosto il maestro Olindo Caramaschi, 86 anni, un pezzo della storia della città, una vita da organista e sacrista del Duomo di San Lorenzo.

A comunicarlo ai tanti amici con un messaggio è stata la moglie, Gabriella, assieme ai figli, Beatrice, Luisa, Lorenzo e Barbara dalla sua pagina Facebook, dove era molto attivo: Olindo Caramaschi è una figura rimasta nel cuore delle persone anche quando ha smesso di essere una presenza fissa in chiesa, perché ha condiviso con tantissime persone gioie e dolori, momenti solenni e date da ricordare, rimaste impresse nella memoria collettiva.

«Siamo qui per dirvi che Olindo e la sua musica, questa mattina ci hanno lasciati», il post della moglie e dei figli.

La notizia ha fatto subito il giro della città. Perché Olindo, con la sua barba, il tabarro, la sua gentilezza ma anche la sua solennità e la sua eleganza, è stato un volto indimenticabile di Mestre, che rimarrà scolpito a lungo.

Chi non lo ricorda, lassù, a muovere con le sue delicate mani i tasti dell’organo Callido, datato 1801, per comporre le armonie che hanno accompagnato per diversi decenni le funzioni del Duomo di Mestre.

Quelle affollate, piene di fedeli, di preti, di autorità. Alzando gli occhi, in alto, sopra l’altare, ecco spuntare le sue spalle, la sua giacca, la camicia bianca. E sapevi che quella era una cerimonia importante. Lo spartito, non aveva segreti, la sua passione e la sua vita.

Per lui, suonare l’organo era un servizio, svolto con il massimo impegno. Ha “lavorato” con monsignor Valentino Vecchi, il grande e compianto monsignor Angelo Centenaro (mancato il 29 agosto 2020), don Franco De Pieri, tutti sacerdoti e parroci che hanno segnato la storia della chiesa e della città.

«Oggi è un grande giorno» scriveva qualche anno fa sulla sua pagina nella ricorrenza di San Michele, il 29 settembre «E’ la festa di San Michele Raffaele e Gabriele Arcangeli. Ho tanti motivi per ringraziarli, ho trascorso quasi tutta la mia vita a servizio di questa città, che ha come santo protettore San Michele e servendo il Duomo di San Lorenzo compatrono. Ringrazio il Signore per avermi sostenuto ben 44 anni in questo luogo, la città di Mestre». Allora, era il 2016.

«Caro Olindo» gli faceva eco una amica «per me sei sempre seduto all’organo e suoni musiche bellissime per la mia mamma».

Originario di Jesolo,aveva studiato al conservatorio Pollini di Padova.

Olindo Caramaschi, è anche colui che ha registrato le omelie di Monsignor Valentino Vecchi, contribuendo così, per la 30esima ricorrenza della sua scomparsa, alla realizzazione della pubblicazione di un Cd in cui risuona la sua voce.

In ogni foto, in ogni scatto, dietro c’era il suo organo preferito, gli spartiti aperti su qualche pezzo classico. E adesso tutti lo immaginano da qualche parte, a suonare per le sfere angeliche e tenere compagnia alle tante persone che ha rallegrato in vita con la sua musica.