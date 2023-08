Clienti fedeli da 50 anni, premiati dalla città di Jesolo

Cinquant’anni di fedeltà a Jesolo. La città, rappresentata dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione Jesolana Albergatori, ha voluto premiare una famiglia tedesca ed una signora italiana, che da mezzo secolo scelgono Jesolo per la vacanza. La cerimonia, semplice ma densa di significato, è avvenuta all’hotel Lilia, in viale Venezia, presenti il sindaco Christofer De Zotti e il vice presidente Aja, Antonio Facco, con il direttore Giorgio Gagliardi.

La famiglia Franken, composta da Johannes di 86 anni e dalla moglie Gisela di 83, soggiorna all’hotel Lilia dal 1977; prima era stata all’hotel Embassy di via Bafile. Johannes è diplomato in economia ed ha lavorato all’ospedale di Duisburg per molti anni, in qualità di direttore amministrativo. Una curiosità: il figlio don Carsten è stato ospite nella chiesa di piazza Trieste, con don Guerrino prima e poi don Alico; in questo territorio ha celebrato messa, ma anche matrimoni, per cui è doppiamente legato a Jesolo.

La signora Flavia Andreetta, nata a Ceggia, nell’immediato dopo guerra si trasferisce a Milano. Ha svolto la professione di sarta e, successivamente, ha gestito in proprio il suo atelier, creando abiti d’alta moda per i milanesi. Frequenta la città da 50 anni, prima all’hotel Plaja di viale Venezia e, dal 1977, all’hotel Lilia. “Non avrei potuto scegliere nessun altra spiaggia”, ha detto ieri mentre, commossa, riceveva alcuni presenti da Comune e Aja.

«Jesolo è una città con molte eccellenze» ha detto il sindaco De Zotti ai tanti presenti «tanti servizi e tanti bravi imprenditori, ma se oggi siamo qui è perché ha una cosa imprescindibile: i turisti. Se non ci foste voi, che ogni anno ci scegliete e ci portate il vostro affetto, nulla potrebbe esistere. Quindi grazie per la vostra fedeltà a Jesolo».

«Avere clienti che da 50 anni arrivano nella nostra località è fondamentale» il commento del vice presidente Aja, Facco «ed è quello che ogni albergatore vorrebbe avere. Certamente la professionalità paga e questa ne è una dimostrazione. Cosa serve per essere imprenditori dell’accoglienza? Capacità di unire queste due cose: la professionalità, ma anche la capacità insita, caratteriale che i grandi albergatori hanno, di sapere acquisire andare incontro alle esigenze del cliente, coccolandolo, così come lui desidera».

«Penso che la forza di Jesolo» ha aggiunto il titolare dell’hotel Lilia, Angelo Vallese «sia la professionalità degli imprenditori che sanno andare incontro alle esigenze del turista e trasformare questa città in un luogo che li fa sentire a proprio agio. Il nostro motto è: farli arrivare da turisti, farli tornare a casa via da amici. Senza dimenticare i servizi che, negli anni, sono aumentati molto e questo fa in modo di essere continuamente scelti da migliaia di persone. Lo jesolano è fatto per accogliere, è nel suo dna».