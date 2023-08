Lutto a Mira, muore d’infarto a 42 anni dopo una giornata di lavoro

Torna a casa dal lavoro e crolla davanti la porta di casa a causa di un infarto e muore a 42 anni. Questa la tragica fine di Oleg Cirmiz lavoratore nel campo dell’edilizia e dei ponteggi che risiedeva a Mira in via Colombara ai confini con il Comune di Venezia.

Originario della Moldavia, era in Italia ormai da tantissimi anni. A raccontare cosa è successo è il fratello. «Lo scorso venerdì 25 agosto», spiega il fratello, «verso le 23, Oleg stava tonando da una lunga giornata di lavoro quando dopo essersi incamminato sulle scale per raggiungere il secondo piano nell’appartamento di un palazzo di via Colombara, dove abitava con la mamma, è crollato a terra davanti all’uscio. Ad accorgersi di quello che stava succedendo, sono stati i vicini che hanno chiamato immediatamente i soccorsi». Nel giro di pochi minuti è arrivata l’ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constare il decesso dell’uomo, a causa di un problema cardiaco. Un infarto.

«Oleg», racconta il fratello, «finora non aveva mai sofferto di problemi cardiaci. È vero che purtroppo che in famiglia un caso del genere era capitato a nostro nonno, anche lui colpito fatalmente, in età ancora giovane, da un problema cardiaco».

La notizia della morte di Oleg si è subito sparsa a Mira, dove viveva, e anche a Fiesso d’Artico dove invece abita il fratello e dove si terrà l’ultimo saluto. «Oleg», ricorda ancora il fratello, «era una persona buona, generosa, un grande lavoratore».

L’ultimo saluto a Oleg Cirmiz si terrà mercoledì 30 agosto, nel cimitero di Fiesso d’Artico, con un rito cristiano ortodosso. Il feretro arriverà dall’obitorio dell’ospedale di Dolo. Dopo l’estremo saluto, sarà sepolto nel cimitero di Fiesso. Lascia il figlio Ivan, la mamma, il fratello, la sorella, tanti amici e parenti.

Al funerale ci saranno anche molti compagni di lavoro di Oleg, che nel corso degli anni ne hanno apprezzato professionalità, generosità e umanità.